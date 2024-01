Il vicentino Pretto (Lega) chiede aumento dei gettoni per i consiglieri comunali e ripristino gettoni dei consiglieri provinciali

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dei deputati della Lega Laura Cavandoli ed Erik Pretto in merito ai gettoni presenza per i consiglieri comunali e provinciali.

“Apprezziamo – scrivono – l’intervento del ministro Piantedosi a favore di un incremento del gettone di presenza per il personale ai seggi elettorali. Così come crediamo sia altrettanto importante aggiornare l’importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, perlomeno adeguandoli agli indici annuali dell’Istat di variazione del costo della vita. Una misura prevista dal Tuel ma che da tempo non si concretizza. Chi svolge questo ruolo con impegno e grande senso di responsabilità compie un lavoro encomiabile per le amministrazioni e per la loro comunità. Sono la vera espressione di una politica vicina ai cittadini e ai loro problemi, e la Lega ha da sempre dimostrato la propria vicinanza e attenzione ai bisogni delle comunità. I consiglieri comunali sono il filo diretto tra le istanze del territorio e l’amministrazione della città. Per questo motivo abbiamo chiesto al ministro dell’Interno quali iniziative intenda intraprendere in merito all’aggiornamento dell’importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e al ripristino di quelli per i consiglieri provinciali, questi ultimi aboliti dalla pessima riforma Delrio che ha impoverito le province spogliandole di importanti competenze”.