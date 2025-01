Il vicentino Claudio Zambon presidente del Consorzio Alta Pianura Veneta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il CdA del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta parla vicentino. Dei quattro rappresentanti, infatti, ben tre sono espressione di Coldiretti Vicenza. Alla Presidenza è stato eletto l’imprenditore vicentino Claudio Zambon, suo vice il veronese Moreno Cavazza, cui si affiancano i due consiglieri, entrambi espressione di Coldiretti Vicenza, Giovanni Barco e Alessandro Giacomuzzo.

Coldiretti Vicenza esprime compiacimento per il positivo risultato con frutto di una decisione compatta dell’assemblea del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta: “Il risultato dimostra che il lavoro di attenzione per il territorio che stiamo portando avanti va incontro alla sensibilità dei cittadini e degli imprenditori. Questo CdA è fatto di persone competenti, concrete e capaci di fornire pronte risposte ai cittadini e agli imprenditori. In poche parole, siamo riusciti a comporre la squadra che fin dalle prime battute avevamo in animo di mettere assieme. Ora non resta che augurare al presidente Zambon e al suo gruppo un proficuo lavoro, nel segno della continuità, del dialogo e della concretezza”.

Ancora fresco di nomina, il presidente Zambon assicura: “Lavoreremo assieme per restituire a cittadini e imprese un territorio curato e pronto ad affrontare le diverse situazioni che l’hanno coinvolto nel tempo, dagli eventi atmosferici estremi all’esigenza di una sempre più attenta, costante e mirata manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, specie se consideriamo la grande minaccia rappresentata dalle nutrie. Ogni attività sarà orientata all’uso attento delle risorse a disposizione, al contenimento degli sprechi e a fornire una risposta puntuale e concreta alla comunità”.