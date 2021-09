“Il vax uccide”: scritte vandaliche al centro vaccinale di Schio

“Il vax uccide”: la frase è comparsa stamattina,, scritta da ignoti nella notte tra lunedì e martedì, apparsa sulle pareti esterne del Lanificio Conte di via Pasubio a Schio, dove ha sede il centro vaccinale dell’Ulss 7 Pedemontana. “Questa notte si è verificato un atto vandalico ripudiante. Le pareti esterne del Lanificio Conte di via Pasubio, dove ha sede il centro vaccinale dell’Ulss 7 Pedemontana, sono state imbrattate da scritte e simboli dichiaratamente no vax. Questo vandalismo su un patrimonio pubblico è penalmente condannabile e non mancheremo di procedere con l’iter previsto dalla legge – dice il Sindaco Valter Orsi – Al momento la Polizia Locale sta visionando le telecamere di video sorveglianza per cercare di individuare il colpevole o i colpevoli. Se qualche cittadino ha visto o sentito qualcosa si rivolga subito alle forze dell’ordine. Ho sempre voluto che a Schio la libertà di pensiero ed espressione fosse un valore intoccabile, ma ovviamente solo all’interno delle possibilità previste dalle norme. Sono schifato da questo modo di agire”.

In prima mattinata le scritte sono già state cancellate.