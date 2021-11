Il sindaco di Padova: obbligo di mascherine in centro storico

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Il Cosp ha deciso per l’obbligo di indossare la mascherina in centro storico a Padova nell’area dentro le mura storiche. L’ordinanza firmata dal sindaco Sergio Giordani è in vigore da venerdì 26 novembre e sarà valida fino al 31 dicembre.

La decisione è stata presa di concerto con i direttori generali dell’Usl 6 e dell’Azienda ospedaliera che hanno evidenziato i dati epidemiologici in crescita per i contagi da Covid.

I dg Fortuna e Dal Ben, ciascuno per le rispettive competenze, hanno esposto l’andamento della situazione epidemiologica del Covid sottolineando in particolare che, nell’ultimo mese, si è avuto un incremento dei casi positivi ogni 100 mila abitanti che ha sfiorato il 500%.