Il Prefetto di Vicenza istituisce il tavolo di coordinamento per l’Adunata Alpini

Stamattina il Prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, ha presieduto una riunione presso la Sala di Rappresentanza dell’Ufficio territoriale del Governo allo scopo di coordinare l’attività di tutte le amministrazioni e gli enti interessati dall’organizzazione della 95^ Adunata Nazionale degli Alpini in programma a Vicenza dal 10 al 12 maggio 2024, che vedrà l’afflusso e la presenza di migliaia di persone nel capoluogo e in numerosi Comuni limitrofi.

Presenti il Presidente della Provincia Andrea Nardin, il Questore Dario Sallusto, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Moscati, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosmo Virgilio, l’Assessore comunale ai grandi eventi Leone Zilio e il Comandante della Polizia locale Massimo Parolin, nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini e della società organizzatrice dell’evento, della Regione, della Polizia stradale e ferroviaria, dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio scolastico provinciale, dell’Amministrazione Sanitaria, della Croce Rossa Italiana, delle associazioni di categoria e delle società di gestione dei servizi pubblici locali e della rete stradale e ferroviaria.

In occasione dell’incontro, è stata effettuata una disamina congiunta dei molteplici profili afferenti all’evento, con particolare riguardo agli aspetti di safety, security, protezione civile, soccorso tecnico e sanitario, nonché alle misure organizzative in materia di alloggiamenti, smaltimento rifiuti, mobilità, viabilità e trasporto pubblico locale.

Nell’ambito della riunione, sono state inoltre valutate le misure organizzative atte a garantire il pieno funzionamento degli uffici elettorali durante i giorni dell’Adunata, attesa la concomitanza dell’evento con la scadenza per la presentazione delle liste elettorali in oltre 70 comuni della provincia e con l’espletamento del procedimento di ammissione delle liste medesime a cura delle commissioni elettorali circondariali.

Nell’occasione, è stata inoltre presa in esame la proposta di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune capoluogo e delle scuole superiori della provincia, in relazione alla intensa mobilità di persone che si registrerà nei giorni dell’Adunata non solo nella città capoluogo ma anche nel resto del territorio provinciale e che richiederà l’impiego dei mezzi dei servizi del trasporto pubblico locale. Tale tematica verrà a breve definita in dettaglio, in occasione dei prossimi incontri.

Da ultimo, il Prefetto ha sensibilizzato gli enti organizzatori a che vengano adottate tutte le misure idonee a garantire la piena accessibilità all’evento alle persone con disabilità e, anche a tal proposito, ha sensibilizzato in particolare il dott. Pinamonti dell’ANA affinché sia curata con tempestività la comunicazione di ogni notizia afferente l’organizzazione e, segnatamente, l’elaborazione del Piano delle Emergenze e di tutti gli altri strumenti di pianificazione relativi alla viabilità, all’alloggiamento e ai presidi sanitari.

Per questo motivo, il Prefetto ha preannunciato che saranno programmate, nel breve periodo, riunioni periodiche nel corso delle quali saranno affrontate le singole tematiche.