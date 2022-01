Il LR Vicenza cede Di Pardo al Cosenza

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale della società, il LR Vicenza comunica di aver ceduto in prestito al Cosenza Calcio il calciatore Alessandro Di Pardo, esterno di centrocampo giunto a luglio, sempre in prestito, dalla Juventus, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. All’esaurimento del prestito il calciatore tornerà in bianconero.

Finisce così quindi l’avventura in biancorosso del giocatore, che in questi sei mesi ha collezionato quindici partite e una rete con la maglia vicentina.