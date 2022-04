Il Lane cambia allenatore: arriva Baldini

La società LR Vicenza comunica che Francesco Baldini ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo con il club biancorosso. Prende il posto di Christian Brocchi, esonerato.

Baldini, classe ’74, nella carriera da calciatore ha vestito le maglie di Juventus, Lucchese, Napoli, Perugia, Genoa, Reggina.

Ha iniziato la carriera come allenatore, nel 2011, nel settore giovanile del Bologna, guidando gli Allievi Nazionali e poi la Primavera. Successivamente ha allenato le Prime Squadre di Sestri Levante, Lucchese e Imolese per poi guidare, nella stagione 2017/2018, gli Under 17 della Roma che ha portato alla vittoria del Campionato e della Supercoppa di categoria.

La stagione successiva, invece, è approdato alla guida della formazione Primavera della Juventus, mentre nella stagione 2019/2020 è stato nominato allenatore del Trapani in Serie B.

E’ stato alla guida del Catania, in Serie C, da marzo 2021, esperienza conclusasi pochi giorni fa, a causa dell’esclusione dal campionato del club etneo e il conseguente svincolo di tutti i tesserati.

Baldini sarà supportato dall’Allenatore in Seconda Luciano Mularoni, dal Collaboratore Tecnico Davide Bertaccini e dal Preparatore Atletico Diego Gemignani.

Il nuovo allenatore biancorosso verrà presentato alla stampa oggi, martedì 12 aprile alle ore 12.00, allo stadio “Romeo Menti” in Casa Vicenza.