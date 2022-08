IL GRAFFIO DI FAIETTI – Sbarchi senza fine, che fare?

di Luca Faietti

Che nella sponda nord dell’Africa stiano seguendo con attenzione la campagna elettorale italiana?

A occhio e croce si direbbe di si, visto che ieri si è raggiunto il record di sbarchi a Lampedusa, 50 in 24 ore, con 2000 migranti che hanno toccato terra, con una punta di 200 approdi in un’ora con 11 diversi barconi.

Complessivamente è stata un’estate piuttosto “calda” su questo fronte, con oltre 41 mila persone sbarcate sulle coste italiane nei primi sette mesi dell’anno.

Ma questi ultimi giorni si sta assistendo ad una vera esplosione.

Evidentemente nel nord Africa hanno letto i programmi di Lega e Fratelli d’Italia, e hanno pensato bene di accelerare i tempi e partire perché, chi lo sa, magari dopo il 25 settembre la musica potrebbe cambiare.

Sappiamo che non sarà facile per nessun Governo arginare la marea di arrivi di persone che in maggioranza non hanno alcun diritto all’asilo, ma basterebbe che qualcuno riuscisse a contenere l’arroganza delle Ong, le cui navi battenti bandiere di altri Stati europei, fanno il bello ed il cattivo tempo nel canale di Sicilia, di fatto con l’acquiescenza delle nostre Autorità, e nel colpevole silenzio dell’Europa.