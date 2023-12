Il Csv di Vicenza e il Comune di Vicenza premiano le associazioni dell’anno

Volontari… facciamo la differenza, è un moto, un’esortazione e anche un titolo, quello del riconoscimento che ogni anno sin dal 2012 il CSV di Vicenza ha consegnato all’Associazione più votata dai volontari e della comunità. Negli ultimi cinque anni si è istituito, in collaborazione con il Comune di Vicenza, anche il premio all’Associazione della città e l’occasione della consegna è sempre per la Giornata Internazionale del Volontario, quando è ancor più significativo ringraziare le tante persone che si adoperano quotidianamente per il prossimo.

Quest’anno durante l’emozionante concerto “Ti dono una canzone” al Teatro Comunale, realizzato grazie alla partecipazione di alcuni artisti vicentini, sono state premiate tre realtà: per la città ha ricevuto la targa Vicenza for Children aps, mentre per la provincia c’è stato l’ex-aequo tra A.M.A.D. Associazione Malattia Alzheimer e altre demenze e A.N.P.A. Associazione Non-profit Protezione Animali. “Realtà impegnate in ambiti diversi – spiegano per il CSV la Presidente Gabriella Mezzalira e il Direttore Maria Rita Dal Molin – ma che condividono la stima e il riconoscimento del proprio territorio, a rappresentare quanti siano i bisogni sociali che esistono in una comunità e di quanto sia importante un sensibile ascolto di queste necessità. E’ stata una serata magica grazie alle bellissime voci degli artisti che si sono esibiti per dire grazie a ogni singolo volontario e al contempo a tutti gli enti del terzo settore”.

All’ufficializzazione del momento erano presenti l’Assessore alla Politiche Sociali della Regione Veneto Manuela Lanzarin, il Sindaco Giacomo Possamai, la Vicepresidente della Provincia Maria Cristina Franco, il Direttore dei Servizi Sociali dell’Ulss 8 Achille di Falco, il Direttore dei Servizi Sociali Ulss 7 Pedemontana Eddi Frezza, per il Comune di Bassano del Grappa la Consigliera Ilaria Brunelli e per il Comune di Thiene l’Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi Edoardo Zampese.

Vicenza for Children Aps, vincitrice per la città, nasce dall’unione di forze di tanti volontari per stare vicini ai bambini e ai ragazzi malati, dando sostegno alle loro famiglie. Tanti i progetti realizzati: la bambimbulanza insieme alla Croce Bianca, la casa delle favole e Tin for life per i bimbi prematuri sono solo alcuni. Tra i progetti più ambiziosi e di cui l’Associazione è capofila, c’è il Progetto Bridge il Polo territoriale per le famiglie, in collaborazione con ULSS 8 Berica e Fondazione Dalla Vecchia. Un luogo di accoglienza con l’obbiettivo di creare un ponte fra l’ospedale e il territorio dedicato alle famiglie e a tutti i pazienti fragili in uscita da ricovero o per intervenire tempestivamente quando la patologia non è ancora da ospedalizzazione.

La prima delle due associazioni per la provincia è A.M.A.D. che quotidianamente supporta, motiva e orienta persone con diagnosi di disturbo neurocognitivo, le loro famiglie e gli operatori di cura. Un punto di riferimento importante per chi soffre di Alzheimer, una sicurezza per tante famiglie, presente nel territorio dei Comuni dell’Ulss7 da quasi vent’anni e che opera con grande attenzione anche verso i volontari. Sono queste capacità di sincero ascolto coi pazienti e di aperto dialogo con le istituzioni che gli hanno meritato questo significativo premio. Parimenti apprezzata e votata anche A.N.P.A, associazione che ha a cuore gli animali, con sensibilità e professionalità. Passione, cura e attenzioni speciali per ogni creatura bisognosa e la costante lotta agli abbandoni, questi sono i punti cardine, aiutando anche chi ha solo i propri animali d’affezione come grande supporto di vita.

Novità di questa edizione, dopo la sottoscrizione del Csv del Patto di Gentilezza con la Provincia di Vicenza e la Giornata Mondiale della Gentilezza del 13 novembre, si è voluto dare vita a un nuovo concorso “Costruiamo gentilezza” dedicato alle scuole. 31 le segnalazioni, tutte encomiabili e tutte premiate con un attestato e un riconoscimento.

La Fondazione Casa della Gioventù Scuola di Formazione Professionale di Trissino ha coinvolto 5 classi del primo e secondo anno, 116 studenti coordinati dalle Professoresse Eva Dallari ed Enrica Pagano. Il progetto ha il titolo “Gentilezza voce del verbo vivere”, la ricerca delle parole gentili e la creazione del RAP della gentilezza con il motto: “il mondo si cambia una parola alla volta”.

143 invece gli alunni dell’IC5 di Vicenza con la Dirigente Bianca Maria Lerro, dalla primaria Da Porto, Giusti e 2Giugno con 9 progetti, dall’imparare a essere gentili ogni giorno alla sfida della gentilezza con i 24 giorni dell’avvento per un mondo gentile. L’ IIS Rosselli-Sartori di Lonigo ha partecipato con la 3SB e 24 allievi coordinati dalla prof.ssa Beatrice Barausse realizzando l’Elogio della Gentilezza e il decalogo sulla gentilezza, a partire dal proprio quotidiano. La menzione speciale è andata alla Fondazione Polo dell’Infanzia di Brendola che ha partecipato con le sezioni pettirossi e topini e l’educatrice Anna Panozzo per il progetto Gesti di cura al nido. Una bacheca di foto, gesti spontanei di gentilezza fra i bambini, a volte scatti mossi ma eloquenti nel rappresentare la cura dell’altro, l’insegnamento più puro. E’ stata premiata anche l’Associazione Senior Veneto Aps per la posa della prima panchina viola presso la loro sede, si spera la prima di tante in città, per promuovere la cultura del rispetto e della gentilezza.

Sul palco si sono alternati vari artisti vicentini, grandi voci e generosi professionisti, uniti per ringraziare tutte le associazioni: Davide Peron ed Eleonora Fontana, i Blonde Brothers, Corally con Giovanni Signorato, Vivian Grillo, Luca Bassanese, Thierry Di Vietri, Roberto Balbo, Tobia Lanaro ed Elena Zotti con la conduzione di Elena Appiani e la regia di Anna Zago. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia e del Comune di Vicenza oltre alla collaborazione di tantissime realtà.

I PREMIATI DEL CONCORSO COSTRUIAMO GENTILEZZA

FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRISSINO

5 le classi coinvolte:

1° OPERATORE PRODUZIONI ALIMENTARI PASTICCERIA E PRODOTTI DA FORNO

1° – 2° OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO ACCONCIATURE

1° – 2° OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

Per un totale di 116 studenti guidati dalle Prof.sse EVA DALLARI ed ENRICA PAGANO

Titolo del progetto presentato: “GENTILEZZA: VOCE DEL VERBO VIVERE”

Le parole sono il fondamento della società, essenza stessa della nostra vita e del nostro stare insieme, su cui e` bene non smettere mai di riflettere attentamente. Salvare le parole significa salvare noi stessi. Proteggerle equivale a preservarle dalla nostra stessa indifferenza. Riscoprirle significa ricucire lo strappo tra l’uomo e l’umanità. Siamo partiti da alcune ispirazioni e abbiamo cercato dei Verbi Gentili, da preservare, tutti insieme. Poi abbiamo messo in musica ciò che la Gentilezza vuol dire per noi creando il RAP DELLA GENTILEZZA che vogliamo condividere con voi! Perchè il mondo si cambia una parola alla volta!

ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 5 VICENZA

L’Istituto Comprensivo 5 di Vicenza diretto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Bianca Maria Lerro, ha adottato nel proprio PTOF anche per l’anno 2023-24 un progetto specifico sulla GENTILEZZA come VALORE ed ha partecipato al concorso con ben 9 lavori presentati dalle seguenti classi:

2° A e B della primaria Da Porto

2° A e B della primaria Giusti

2° A e B della primaria 2 Giugno:

5° A e B della primaria 2 Giugno

Alcuni titoli: IMPARARE AD ESSERE GENTILI – LA GENTILEZZA NEI GESTI DI OGNI GIORNO – SFIDA DELLA GENTILEZZA – 24 GIORNI PER UN MONDO GENTILE legato al periodo dell’Avvento.

Sono 143 le alunne e gli alunni coinvolti dalle insegnanti: Nadia Pacchin, Martina Pechakova, Raffaella Zuech, Francesca Rigon, Michela Bordignon, Stefania Mazzotta, Daniela Caltabiano, Mocellin Marianna, Marta Giuliato, Renata Zizzo e Monica Vianello, Andrea Zanotto, Cristina Castagna, Elena Mella e gli insegnanti di sostegno Thomas Minio, Miriam Di Gaspero, Ilaria Quadri, Angela Carolo, Giovanna Tardy, Immacolata Macrì Carmine De Luca e i docenti del team delle classi coinvolte.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI LONIGO ROSSELLI – SARTORI

Classe partecipante 3° SB composta da 24 allievi guidati dalla docente prof.ssa Barausse Beatrice

Titolo del progetto presentato: “ELOGIO DELLA GENTILEZZA”

La classe dopo la ricerca etimologica della parola GENTILEZZA e la lettura del libro di ERASMO DA ROTTERDAM “PER UNA LIBERA EDUCAZIONE”, si è interrogata su come COSTRUIRE GENTILEZZA attraverso i propri comportamenti proponendo la realizzazione di un DECALOGO SULLA GENTILEZZA a partire dal proprio quotidiano. Un lavoro che parte dai ragazzi per se stessi e per i propri coetanei.

MENZIONE SPECIALE

FONDAZIONE POLO DELL’INFANZIA DI BRENDOLA

che ha partecipato con le SEZIONI DEI PETTIROSSI E DEI TOPINI DEL NIDO INTEGRATO con l’educatrice ANNA PANOZZO, coinvolgendo bimbi dai 9 mesi ai 3 anni.

Titolo del progetto presentato: I GESTI DI CURA AL NIDO

La bacheca esposta all’entrata del Nido nasce quasi per caso da un’idea delle educatrici che, attraverso “scatti rubati” (e che proprio per questo a volte risultano sfocati o mossi), hanno immortalato nel corso degli anni gesti di cura e di gentilezza tra i bambini frequentanti il Nido. Proprio per il bellissimo messaggio che le foto trasmettono, le educatrici hanno voluto renderle visibili a tutte le famiglie frequentati il Polo dell’Infanzia progettando la bacheca. Il prendersi cura quotidianamente di qualcuno rappresenta il modo più diretto, senza l’utilizzo della parola, per trasmettere il messaggio: “io ho a cuore il tuo benessere”. Ed e` proprio nell’azione pratica che i bambini presenti nella bacheca dimostrano ogni giorno l’intenzione di volersi prendere cura dei propri compagni: gesti come imboccare, pettinare, aiutare a chiudere una giacca o indossare una scarpa, accarezzare o massaggiare, abbracciare e invitare a dividere un gioco o un pezzo di pane diventano via via sempre di più pratiche naturali da rivolgere al prossimo.

