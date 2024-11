Il Coro Arsamanda di Vicenza per la Carmen (Romanzo Criminale). Appuntamento a Padova domenica 10 novembre

Il Rotary Club Passport Elena Lucrezia Cornaro Piscopia porterà in scena domenica 10 novembre 2024, alle ore 17:00, un concerto lirico ispirato alla celebre Carmen di Georges Bizet, presso il Teatro Don Bosco, in Via S. Camillo De Lellis 4/a. L’evento, caratterizzato da un profondo impegno sociale, intreccerà le passioni travolgenti dell’opera con una riflessione contemporanea sulla violenza di genere, unendo così cultura e sensibilizzazione (sotto: la locandina).

Il concerto vedrà la partecipazione di rinomati artisti, tra cui Federica Bragaglia nel ruolo di Carmen, Alessandro Goldoni come Don José, Sonia Visentin nei panni di Micaela, e Daniel Yang Zhegji in quello di Escamillo. L’accompagnamento al pianoforte sarà a cura di Alessandro Marini, mentre il Coro Arsamanda, diretto dal maestro Paola Burato, contribuirà a dare voce alle celebri arie dell’opera.

Elemento distintivo di questa rappresentazione sarà la presenza di un narratore, Daniele Nuovo, che guiderà il pubblico attraverso la trama di Carmen, tracciando un’analogia tra le vicende della protagonista e il dramma dei femminicidi nei nostri giorni. Il racconto sarà arricchito dal coinvolgimento del Gruppo Polis, un’associazione padovana attiva nel sostegno alle donne vittime di violenza domestica.

Il Coro Arsamanda, associazione culturale vicentina che da anni si dedica alla diffusione dell’arte attraverso la musica e il teatro, spazia in un repertorio che abbraccia il sacro, il lirico e il classico. Questo concerto, insieme ad altri eventi organizzati dal coro, testimonia l’impegno dell’associazione nel promuovere iniziative artistiche a scopo sociale.

Costo del biglietto: 10 euro. Service a favore del Gruppo Polis per le case rifugio che accolgono donne e minori vittime di violenza.

L’evento rappresenta un’importante occasione per il pubblico di Padova di vivere l’emozione di un’opera senza tempo, unita a una riflessione attuale e necessaria sul contrasto alla violenza di genere.