I pompieri aprono la porta di un appartamento: dentro c’è un cadavere

Ieri sera, alle 21.30, macabra scoperta per i vigili del fuoco, intervenuti in via Giovanni XXIII a Este. Arrivati sul posto per aprire la porta di un appartamento, i pompieri hanno rinvenuto all’interno il cadavere di una persona deceduta da diversi giorni, probabilmente a causa di un malore. Sul posto i carabinieri e il personale medico del SUEM.