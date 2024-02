I crostoli, i dolci tradizionali del Carnevale veneziano

I tradizionali dolci del Carnevale di Venezia sono famosi in tutto il mondo: frittelle dolci, crostoli e castagnole sono le ricette tipiche del Carnevale, apprezzate molto dai turisti e dagli stessi veneziani.Tra i dolci di Carnevale, i crostoli ( conosciuti anche come cenci o galani)sono i più semplici da realizzare anche in casa: crostoli fritti, profumo e friabilità li rendono una delle più apprezzate ricette tradizionali di Carnevale.

Ingredienti

400 gr farina

100 gr zucchero

50 gr burro

0,5 dl latte

50 gr grappa (oppure di vino bianco secco)

1 uova

Olio di semi di girasole Benvolio 1938

1 bustina vanillina

Zucchero a velo

Sale q.b.

Istruzioni