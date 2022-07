Hugo: il cocktail estivo a base di sambuco

Hugo, il cocktail estivo “per eccellenza”: un cocktail delicato dal sapore freschissimo e aromatico, perfetto da sorseggiare in queste calde serate estive e facile da preparare in casa per un aperitivo homemade particolare. La sua origine è incerta e la sua paternità contesa, la sua ricetta però resta semplice e veloce. Questo cocktail è a base di sciroppo di sambuco, è facile quindi immaginare che sia nato in zone di montagna. L’unica cosa certa, infatti, è la sua origine: Trentino-Alto Adige. Ma già nascono i primi dubbi sul luogo esatto dove è stato creato e sulla paternità di questo drink aromatico. Una versione vuole che sia stato inventato in Val di Fassa in alta quota, più precisamente a Canazei, nel rifugio Contrin ai piedi della Marmolada. Si narra che Hugo, un ospite abituale del rifugio avesse portato in dono ai proprietari dello sciroppo di Sambuco di produzione casalinga e che questi avessero deciso di mescolarlo a prosecco, foglie di menta e seltz per creare una bevanda fresca da assaporare dopo le lunghe camminate in montagna. Un’altra versione, però, attribuisce l’invenzione al guizzo geniale ed improvviso del proprietario di un’enoteca di Naturno, in provincia di Bolzano.

Le incertezze sulla provenienza del drink Hugo crollano però di fronte alla sua bontà, ecco perché vi consigliamo di provarlo con questa ricetta collaudata. Per prepararne una caraffa avrete bisogno di:

200 ml di sciroppo di sambuco

400 ml di prosecco

400 ml di seltz o acqua frizzante

Menta fresca

Cubetti di ghiaccio

Il procedimento è facilissimo e non richiede doti da barman provetto, l’unica accortezza è utilizzare gli ingredienti ben freddi. Partite quindi mettendo una caraffa di vetro e le bottiglie in fresco nel frigorifero per almeno mezz’ora prima della preparazione del cocktail. Nel frattempo, lavate bene i rametti di menta e sfogliateli. Trascorso il tempo necessario, versate direttamente nella caraffa, l’acqua e lo sciroppo, poi aggiungete il prosecco e miscelate. Servite in calice con l’aggiunta di qualche cubetto di ghiaccio e le foglioline di menta. I finger food ideali da servire con questo cocktail dissetante sono sicuramente le tartine con formaggio.