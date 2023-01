de Sarah Legato

La prestigieuse distillerie LN Mattei crée en 1872 propose de revisiter le célèbre cocktail italien du Veneto avec son apéritif historique « Cap corse mattei ».

Cette boisson « cap corse LN Mattei » qui fut créé il y a cent cinquante ans par Louis Napoléon Mattei après avoir effectué plusieurs voyages dans les Caraïbes. C’est aujourd’hui l’un des alcools les plus emblématiques de Corse et du patrimoine français. Elle est composée d’une mistelle de cépages Muscat et Vermentinu récoltés en Corse, et d’une macération d’écorces de quinquina, de cédrat, de fruits, de plantes et d’épices.

Le groupe Boissons de Corse souhaite rivaliser avec le spritz

Il est présent sur les meilleures tables de Corse et il a réussi à quadrupler sa production pour s’imposer comme l’une des références des spiritueux en Corse. La société réalise 85% des ventes sur l’île et elle l’exporte depuis quatre ans aux Etats-Unis.

Une opportunité commerciale qu’il ne fallait pas laisser passer

C’est à partir de 2016 qu’une opération marketing et commerciale est alors mise en place pour que la marque retrouve son prestige historique, autrefois connue à l’international. Et ainsi contribuer à la renaissance de la distillerie LN Mattei.

Elle ne compte pas s’arrêter là : Un investissement prévu de 4 millions d’euros sur 5 ans pour son marketing et 1.5 millions d’euros pour son développement industriel. Avec l’objectif d’exporter 50% de la production et d’élargir ses ventes sur l’ensemble du marché Français et à l’international.

Une boisson de grande qualité qui ne manque pas de séduire comme le spritz italien le marché international du luxe (link : CAPO’SPRITZ, le cocktail corse version « Haute Couture » (luxury-estate-magazine.com)

La Corsica è ispirata dal cocktail «Spritz» della regione del Veneto per creare il Capo’ Spritz

La prestigiosa distilleria LN Mattei, creata nel 1872, propone di rivisitare il celebre cocktail italiano del Veneto con il suo storico aperitivo «Cap Corse Mattei».

Questa bevanda «cap corse LN Mattei» che fu creata centocinquant’anni fa da Louis Napoléon Mattei dopo aver effettuato diversi viaggi nei Caraibi. Oggi è uno degli alcolici più emblematici della Corsica e del patrimonio francese. È composta da una miscella di vitigni Moscato e Vermentino raccolti in Corsica, e da una macerazione di quiquina, cedro, frutta, piante e spezie.

Il gruppo «Boissons de Corse » vuole rivaleggiare con lo Spritz

È presente sulle migliori tavole della Corsica ed è riuscito a quadruplicare la sua produzione per imporsi come uno dei riferimenti degli alcolici in Corsica. La società realizza l’85% delle vendite sull’isola e la esporta da quattro anni negli Stati Uniti.

Un’opportunità di business che non si doveva perdere

È dal 2016 che viene messa in atto un’operazione di marketing e commerciale affinché il marchio ritrovi il suo prestigio storico, precedentemente conosciuto a livello internazionale. E così contribuire alla rinascita della distilleria LN Mattei.

Non si fermerà qui: Un investimento previsto di 4 milioni di euro in 5 anni per il suo marketing e 1,5 milioni di euro per il suo sviluppo industriale. Per raggiungere l’obiettivo di esportare il 50% della produzione e ampliare le vendite in tutto il mercato francese e internazionale.

Una bevanda di alta qualità che non manca di sedurre come lo Spritz italiano il mercato internazionale del lusso (link: CAPO’SPRITZ, il cocktail corse versione «Haute Couture» (Luxury estate-magazine.com