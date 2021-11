Gruppo Forall – I sindacati dopo l’incontro: “Si deve fare di più!”

Si è tenuto in data odierna un incontro fra Organizzazioni Sindacali, Direzione Aziendale Forall/Pal Zileri e l’unità di crisi della Regione Veneto. “L’incontro – spiegano i sindacati in una nota fra le parti – Femca CISL e Filctem CGIL – si tiene dopo l’ultimo confronto e rientra in un percorso di monitoraggio mensile per approfondire quali scelte sta mettendo in campo l’azienda. Monitoraggio previsto dopo che le Organizzazioni Sindacali unitamente alla Rsu avevano dato un riscontro negativo alla proposta aziendale che non vede una salvaguardia occupazionale adeguata e soprattutto la cessazione produttiva del sito di Quinto Vicentino. Abbiamo chiesto quindi dopo un’ampia discussione e con il supporto dell’Unità di Crisi Regionale di avviare nuovamente una ricerca attiva di un soggetto industriale adeguato a quanto condiviso sui tavoli di confronto. Sollecitando inoltre l’azienda a mettere in campo una proposta che tenga insieme parte produttiva, marchio e immobile, sfruttando nel contempo come più volte ribadito le potenziali risorse economiche messe a disposizione del Mise per la salvaguardia dei marchi storici. L’Azienda ci ha comunicato che un soggetto industriale non del territorio ha avanzato un potenziale interesse da approfondire. Dopo aver preso atto di questa informazione abbiamo chiesto un ulteriore incontro con l’advisor incaricato da Forall. Inoltre ci ha comunicato che per il ramo brand al termine di questo ultimo periodo di cassa covid procederà a richiedere la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale”.