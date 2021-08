Green pass: le regole dal 1° settembre, obbligo su trasporti e nelle scuole

A cominciare da mercoledì 1 settembre, le regole sul green pass cambieranno in tutto il territorio nazionale. La carta verde diventerà obbligatoria sui mezzi di trasporto, ma anche per accedere a scuole e università.

Le regole per ottenere la certificazione sono sempre le stesse: una dose di vaccino garantirà di ottenere la carta quindici giorni dopo la prima dose; oppure, servirà un attestato di guarigione dal covid o un tampone effettuato nelle ultime 48 ore con esito negativo.

TRASPORTI

Il green pass sarà obbligatorio per buona parte dei trasporti.

Dall’1 settembre anche sui voli di carattere nazionale (prima solo gli internazionali). Attenzione però, perché in UE per viaggiare bisogna aver concluso il ciclo vaccinale; fuori dall’Unione le regole cambiano a seconda dello Stato.

Il green pass sarà obbligatorio anche per navi e traghetti, fatto salvo quelli che collegano due luoghi della stessa regione o lo Stretto di Messina (unica eccezione).

Nei treni non sarà obbligatorio nei regionali, ma sempre su Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità (quindi sulle Frecce e su Italo).

Obbligo anche sugli autobus che svolgono in modo continuativo o periodico un percorso che collega due regioni. Metro e bus urbani invece non lo richiederanno.

Esenti gli under 12 e le persone che non possono vaccinarsi, le aziende di trasporto e le compagnie aeree saranno tenuti a verificare che il decreto venga rispettato.

SCUOLA

Anche a scuola ci sarà obbligo di Green pass. L’1 settembre tutto il personale dovrà essere in possesso della certificazione; chi non sarà in grado di esibirla non potrà accedere alle strutture, con conseguente “assenza ingiustificata”; al quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro verrà sospeso senza che il dipendente riceva più lo stipendio. Questo vale per il personale sia delle scuole medie e superiori che dell’università.

Per gli studenti delle scuole superiori e medie non sarà invece obbligatorio, ma per gli alunni ci sarà obbligo di mascherina obbligatoria se le lezioni verranno svolte in presenza. Sarà vietato accedere agli istituti con una temperatura superiore ai 37,5°.

Gli studenti universitari invece, per partecipare alle lezioni dovranno essere in possesso del green pass. I controlli verranno fatti a campione con le modalità scelte da ogni ateneo.