Giovane donna vicentina muore nel Napoletano: colletta in paese per rientro delle ceneri e per i funerali

Una donna di 36 anni, A. V. di Agugliaro, è stata ritrovata senza vita in un albergo di Qualiano (in provincia di Napoli) nei giorni scorsi. La giovane da qualche tempo viveva in Campania, ma è cresciuta nel Vicentino dove ha tuttora alcuni famigliari. Non sono state rese note le cause del decesso, ma la notizia ha fortemente scosso la comunità di Agugliaro. Il paese si è stretto attorno alla famiglia, tanto che la Pro Loco ha promosso, sulla pagina Facebook, una raccolta fondi che avrebbe già ricevuto numerose adesioni da parte di cittadini ed aziende. Un’azienda locale ha pagato le spese per il rientro dell’urna con le ceneri (Biobrent di Agugliaro). Questo il messaggio pubblicato sulla bacheca della Pro Loco.

“Da oggi lunedì 14 a giovedì 17, in municipio ad Agugliaro è disponibile una cassetta dove poter lasciare un’offerta x contribuire alla cerimonia funebre e all’ultimo viaggio di A. V., da Napoli ad Agugliaro. Possibile l’offerta anche tramite bonifico al conto corrente bancario c/o Banca delle Terre Venete Ag di Agugliaro IBAN IT 69 D 08399 60080 000 000131379”