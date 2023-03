Giornata dei Colli Veneti (26 marzo – Vicenza), Zecchinato: “Un’opportunità per rilanciare le nostre colline”

Zecchinato (Lega – LV): “Colli Veneti, Vicenza ospita il grande evento domenica 26 marzo. Una grande opportunità per rilanciare le colline venete, grande patrimonio culturale, storico, agricolo e turistico”

“Colli Veneti: una grande opportunità per la nostra Regione del Veneto, sia dal punto di vista turistico e culturale, che di rilancio del nostro patrimonio ambientale e di rivalutazione del mondo agricolo ponendo sempre grande rispetto alla sostenibilità. E’ con soddisfazione che oggi a Palazzo Trissino a Vicenza è stata presentata la seconda Giornata Regionale dei Colli Veneti, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il sottoscritto e Giovanni Follador, responsabile regionale Unpli e dei colleghi di Lega – LV, Milena Cecchetto e Stefano Giacomin”. Lo illustra il consigliere regionale di Lega – LV, Marco Zecchinato.

“La Giornata regionale dei Colli Veneti – aggiunge il consigliere – è un grande evento diffuso e collettivo che abbraccia le province venete con presenze collinari sul territorio. Per il grande evento diffuso sono organizzate circa 300 attività su tutto il territorio collinare veneto, e dopo i primi appuntamenti che si sono svolti in altre province venete adesso tocca al nostro territorio vicentino. Ci sarà infatti una importante Giornata ricca di appuntamenti con degustazioni enogastronomiche, visite guidate e laboratori in Piazza dei Signori a Vicenza messa in cantiere per domenica 26 marzo p.v. – prosegue il consigliere – Desidero ricordare inoltre che la Giornata Regionale per i Colli Veneti è stata istituita dalla L.R. 25/2021 che ho proposto per la valorizzazione del ricco patrimonio collinare veneto. Una grande macchina organizzativa, gestita grazie alla collaborazione tra la Regione del Veneto e il comitato regionale Unpli Pro Loco, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più alto di attori del territorio: le Pro Loco, i Comuni, le associazioni, i luoghi della cultura come Musei e Ville, le guide turistiche, accompagnatori di media montagna e guide ambientali escursionistiche, gli albergatori, i ristoratori, le cantine, le Strade dei Vini, i Piccoli Produttori Locali, le Fattorie Didattiche della nostra regione e tutti coloro che rendono unico il nostro territorio”.

“Andando più nel dettaglio,- il consigliere spiega – che l’obiettivo primario della legge regionale sui Colli Veneti è quello di accendere un faro sul nostro prezioso patrimonio collinare, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sullo strepitoso patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che i Colli Veneti rappresentano. I 12 ambiti collinari che si trovano nelle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona, ovvero le Colline Unesco di Conegliano – Valdobbiadene, conosciute per la produzione del Prosecco Docg e quelle del Montello e dell’Asolano, i Colli Euganei e quelli Berici, le Colline della Pedemontana e delle Prealpi Vicentine, le Colline del Garda, della Valpolicella, della Valpantena, le colline Moreniche e dell’Est veronese, le Torricelle, costituiscono vasti ambiti contraddistinti da paesaggi unici, produzioni tipiche legati alle peculiarità di ogni territorio. Tutti gli ambiti collinari hanno propri prodotti DOC, DOCG, IGT, alcuni sono siti della Rete Natura 2000 o fanno parte del patrimonio Unesco o ne hanno avviato il percorso per il riconoscimento. La Giornata Regionale, dopo l’evento dello scorso anno al Castello di Conegliano in provincia di Treviso, approda il 26 marzo p.v. a Vicenza, nella Città del Palladio dove i Colli Berici entrano proprio in città, Città patrimonio dell’Unesco. Un posto magnifico, che colpì lo stesso Goethe nel 1796 quando visitò questa parte di Veneto. Quest’anno gli eventi saranno ancora di più: l’alta adesione alla Giornata è un segno tangibile dell’interesse che si è creato intorno a questo percorso intrapreso dalla Regione insieme a Unpli Veneto e alle comunità locali”, conclude Marco Zecchinato.