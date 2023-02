Gigantografia Martiri delle Foibe imbrattata, Rucco: “Gesto vile e meschino”

Alcuni ignoti hanno danneggiato il grande manifesto fatto affiggere in uno spazio pubblicitario lungo viale D’Alviano, commissionato dal movimento Azione studentesca Vicenza, che riportava la scritta “Onore ai martiri delle Foibe”, in occasione delle celebrazioni della commemorazione del Giorno del Ricordo degli istriani, fiumani e dalmati.

“Voglio esprimere assoluta condanna da parte di tutta l’amministrazione comunale – fa sapere il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – perché si tratta di un gesto vile e meschino nei confronti di un messaggio che ricorda le vittime e i martiri italiani delle foibe per mano dei partigiani jugoslavi, durante e subito dopo la seconda guerra mondiale. Oltre alla cerimonia di questa mattina, il prossimo 10 febbraio daremo vita a numerosi eventi in piazza Norma Cossetto a Polegge, nel cimitero maggiore e in viale Martiri delle Foibe, per ribadire il rifiuto e la condanna a tutti i totalitarismi e per non dimenticare”.