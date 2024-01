Giardino Salvi, al via l’intervento di valorizzazione

Hanno preso il via i lavori di manutenzione del Giardino Salvi per la valorizzazione dei caratteri storici, artistici e naturali.Durante il cantiere, che durerà 180 giorni, verrà comunque garantito l’attraversamento dell’area verde da piazzale De Gasperi a contra’ Mure Porta Nova e piazzale del Mutilato.«L’intervento al Giardino Salvi restituirà alla cittadinanza un parco riordinato e decoroso – precisa l‘assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – . La manutenzione era indispensabile perché gli agenti atmosferici e l’utilizzo hanno comportato il deterioramento delle strutture che necessitano di migliorie e in alcuni casi di reintegri e sostituzioni».Si prevede la sostituzione dei sentieri in ghiaino con una nuova pavimentazione in terra stabilizzata per ottenere una superficie omogenea in grado di garantire una migliore accessibilità alle persone con disabilità e difficoltà motorie.In corrispondenza degli accessi da sud, verso corso S.S. Felice e Fortunato e piazzale De Gasperi, e da nord verso piazzale del Mutilato, si prevede una pavimentazione in lastre di porfido di recupero come elemento di transizione tra il marciapiede i sentieri in terra stabilizzata.Al fine di garantire un migliore contenimento della terra stabilizzata dei sentieri ed una minore necessità di manutenzione, si installerà una nuova bordura in lastre di acciaio. Le preesistenti bordure in pietra naturale verranno interamente mantenute.L’illuminazione verrà potenziata per mettere in risalto gli elementi architettonici del parco, come la facciata esterna, la fontana con i cavalli alati e alcune delle statue più significative e visibili anche da corso SS. Felice e Fortunato durante gli orari di chiusura del parco.Infine, saranno installati segna passo in corrispondenza di ciascuna uscita dai giardini, per una migliore fruizione degli spazi anche in condizioni di luce sfavorevole.Il parapetto in legno lungo la roggia Seriola verrà sostituito con un altro in materiale metallico, intervento previsto all’interno di lavori di prossimo avvio.Il progetto sarà realizzato con una spesa di 400.000 euro finanziata a valere sul fondo europeo NextGeneratioEU nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1).