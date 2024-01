Ghiaccio mortale negli USA: raggiunto il picco negativo di -51°

Sia nelle Grandi Pianure che nei piccoli villaggi, come Amburgo, in Iowa, 700 anime, o nelle grandi città, come qui Omaha, nel Nebraska, 500.000 abitanti, il freddo e la neve ghiacciano tutto. Per le strade dei centri abitati non vi è nessuno che affronti il freddo polare. Il freddo ha raggiunto un picco di -51° in Montana con notevoli disagi: strade ghiacciate, black out e tempeste di neve che annullano la visibilità sulle strade.

Temperature polari anche in South Dakota (-30 °C), Arkansas (-28) e Texas (-22) e non si innalzeranno fino a metà settimana secondo il Servizio meteorologico nazionale. Due persone sono morte in Oregon in seguito alla caduta di alberi. Le bassissime temperature sono un rischio anche con esposizione di pochi minuti, da qui l’allerta del Servizio Meteorologico che invita ad attrezzarsi prima di uscire di casa.