Francia verso il divieto degli schermi per i bambini fino a 3 anni

Si dovrebbe limitare l’uso degli schermi per i giovani? Questo è il cuore del disegno di legge che sarà presentato lunedì 8 aprile da due deputati repubblicani francesi. Prima ancora delle conclusioni del gruppo di esperti incaricato dal presidente Emmanuel Macron di esaminare la questione, Annie Genevard e Antoine Vermorel-Marques hanno deciso di proporre misure concrete per regolamentare l’uso di telefoni, tablet e televisori in presenza di bambini sotto i 3 anni.

In particolare, il loro obiettivo è vietare l’assistenza da parte di badanti o asili nido a questa fascia d’età e limitare l’uso degli schermi per il personale di supervisione, indipendentemente dal tipo di assistenza fornita. “Ciò che avviene in questa fase può influenzare l’intera vita perché è il momento in cui si costruisce la struttura, sia biologica che psicologica. È fondamentale che questa struttura e queste basi siano sane”, spiega Anne Sénéquier, psichiatra infantile, nel rapporto citato all’inizio di questo articolo.

In modo concreto, i due deputati di LR propongono che “il divieto di accesso agli schermi sia incluso [nell’elenco] dei criteri di approvazione” rilasciati ai professionisti e “nel contratto che vincola gli assistenti ai bambini”, ha precisato Annie Genevard a franceinfo. Essi sottolineano anche che con questa proposta di legge “non intendono stigmatizzare questi professionisti che sono per la maggior parte estremamente coscienziosi e preoccupati per il benessere dei bambini”, ma vogliono solo sensibilizzare l’opinione pubblica su questa “questione di salute pubblica” data “l’uso sempre più invasivo degli schermi”.

Secondo il primo studio nazionale su larga scala dedicato al monitoraggio dei bambini dalla nascita all’età adulta, pubblicato nella primavera del 2023, è emerso che il tempo trascorso dai bambini davanti agli schermi è aumentato negli ultimi anni in Francia, superando le raccomandazioni dei servizi sanitari. I principali risultati hanno mostrato che il tempo medio giornaliero trascorso davanti allo schermo è stato di 56 minuti a 2 anni, 1 ora e 20 minuti a 3 anni e mezzo e 1 ora e 34 minuti a 5 anni e mezzo. Questi valori sono superiori alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che suggerisce di non esporre i bambini agli schermi sotto i 2 anni e di limitare il tempo a un’ora al giorno tra i 2 e i 5 anni.