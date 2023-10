FRANCIA – Le cimici dei letti invadono anche le scuole: chiusi 5 istituti

Dopo ospedali, cinema e trasporti, in Francia le cimici stanno entrando nelle scuole . Cinque istituti sono stati chiusi a causa della presenza del parassita, una delle quali ha già riaperto, secondo un rapporto del Ministero dell’Istruzione di venerdì.

In totale, sono 1.500 gli studenti colpiti a Marsiglia, Pontet (Vaucluse), Louhans (Saône-et-Loire), Villefranche-sur-Saône (Rodano) e Saint-Dié (Vosges), ha precisato il ministero. Tra queste, la scuola di Villefranche-sur-Saône ha riaperto giovedì 5 ottobre, ha spiegato.

Al liceo Elisa-Lemonnier di Parigi , la presenza di cimici “ha provocato un movimento di insegnanti che hanno fatto valere il loro diritto di recesso, inammissibile secondo l’accademia in quanto gli spazi circoscritti non impedivano lo svolgimento di tutti i corsi”, spiega il ministero .

Colpito anche il liceo Germaine Tillion di Montbéliard (Doubs) e il collegio Tremplin Nature di Guéret (Creuse), dove sono state rilevate cimici “nel collegio che ha accolto gli studenti del collegio Marouzeau di Gueret”. Questo è anche il caso del collegio del liceo La Ferté-Bernard (Sarthe), dove si è resa necessaria la “chiusura di un dormitorio” , con 20 studenti “ricollocati in un altro dormitorio”, nel collegio del liceo di Lorient (Morbihan) dove “quattro collegi” furono chiusi ” tre giorni in settembre” , e nei collegi di Strasburgo,così come a Haguenau (Basso Reno), dove “solo una stanza” è stata “trattata e chiusa”.