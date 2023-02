FRANCESCO RUCCO: “Molte candidature a Sindaco possono essere il sale della democrazia, ma il centrodestra non dovrà dividersi”

Apertura di Francesco Rucco alle candidature che arrivano dall’area del Centrodestra. Di seguito il suo comunicato pervenuto in redazione:

“Per chi ha una sincera passione civica è sempre una ricchezza avere tante candidature” – commenta Francesco Rucco a margine della discesa in campo di Lucio Zoppello e Claudio Cicero – “perché è una dimostrazione della vitalità democratica di Vicenza.

Tutti i candidati sono persone che hanno condiviso con me, prima dell’avventura amministrativa, una comune sintonia nel giudizio sugli errori gravissimi della gestione Pd a Vicenza e di tutti i candidati sindaci che cinque anni fa presentò il fronte progressista.

Quindi siamo certi che potremo avere avuto divergenze amministrative, ma nessuno di loro tradirà mai l’impegno a non riportare mai più alla guida della città il disastro e l’immobilismo del Pd” – continua Rucco – “Quindi va bene che in apertura di campagna elettorale ci siano altre voci di Centrodestra che si mettano in gioco, ma siamo fiduciosi in un recupero di un quadro politico che veda, al di là dei personalismi o della differenza di valutazione sul lavoro della nostra maggioranza, una compattezza ritrovata consapevoli di non voler consegnare la città ad altri dieci anni di immobilismo”

Francesco Rucco