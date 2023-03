Ierardi: “Sui ponti di Debba e su tanto altro l’ex collega si è perso molte puntate. E si vede”

Dopo l’affondo di ieri del candidato sindaco Lucio Zoppello sui ponti di Debba, interviene oggi l’assessore Mattia Ierardi in replica.

“Premesso che nel breve tempo in cui Lucio Zoppello è stato in giunta con noi non ha fatto nulla su ogni argomento che usa per attaccare, ex post, la nostra Amministrazione. E questo vale per lui come per il suo suggeritore Marco Lunardi, oggi alleato dopo che fu proprio lui il cecchino che venne a sostituirlo. Ma abbiamo capito che la memoria in politica funziona a intermittenza” – dichiara l’assessore alle Infrastrutture, Mattia Ierardi, – “E fra le cose che Zoppello dimentica c’è anche il fatto che abbiamo portato a compimento la fase progettuale ereditata dal nulla amministrativo del Centrosinistra, oltre ad aver accantonato le risorse per la realizzazione dei lavori. Per non dire del fatto che l’ex collega promette ciò che noi abbiamo già messo a terra con il ripristino imminente della viabilità nel maggio prossimo.

Per quanto riguarda le due strade Pelosa e Casale, abbiamo già fatto. Il provvedimento è stato approvato e stiamo partendo con pista ciclabile e marciapiede a Casale, risanamento degli asfalti e pianificazione dei nuovi interventi che saranno subordinati ai lavori della fognatura. Riguardo Strada Pelosa, confidando sullo sviluppo da parte di autostrade del prolungamento del collegamento con il nuovo ponte, abbiamo già messo in sicurezza idrica la strada con il risezionamento dei fossi e progettato il risanamento stradale che verrà definitivamente messo in programmazione non appena vi sarà un orizzonte temporale sul nuovo collegamento.

In riferimento all’ampliamento del depuratore di Casale e alla dismissione di quello di S. Agostino, entro giugno di quest’anno saranno pubblicati i bandi per l’affidamento dell’appalto integrato di ampliamento del depuratore di Casale e della progettazione esecutiva della dismissione del depuratore S. Agostino. Anche in questo caso l’ex collega non è proprio sul pezzo” – continua Ierardi – “Ma è lo spiegone finale la parte migliore delle surreali considerazioni di Zoppello, dove ci fa la predica su come condividere con i quartieri e la città le scelte amministrative. Stia pure sereno accanto ai suoi nuovi amici del PD, noi il rapporto con i cittadini non lo abbiamo mai trascurato”