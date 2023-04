Comitato per Possamai: “Se davvero l’idea era vostra perché in cinque anni non avete fatto niente?”

“Ierardi dice che copiamo le loro idee. Ma è una tesi surreale: tutti sanno che la fonte prima dell’idea di trasferimento delle funzioni di Polizia Locale alla ex Domenichelli è lo studio preliminare legato all’ipotesi del Fondo Immobiliare ancora nel 2017 con l’Amministrazione Variati.”

Così il comitato Possamai Sindaco replica in una nota a Possamai di aver copiato l’idea.

“Ierardi sembra vivere in un’altra città. Non c’è solo una precisa collocazione temporale – prosegue la nota – Ierardi ignora almeno altre due cose. Una prima differenza è che noi vogliamo ampliare quell’idea, facendoci una vera e propria cittadella della sicurezza, favorendo anche lo spostamento della Questura. La seconda è che Rucco e Ierardi hanno avuto cinque anni, e non hanno fatto niente su questo fronte. Ancora una volta Rucco e i suoi assessori sembrano arrivare da 5 anni di opposizione e non da un intero mandato alla guida della città”.