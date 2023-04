Ierardi “Possamai non legge le carte: la caserma della Polizia Locale era stata mandata in soffitta dal PD insieme al Fondo Immobiliare”

Continua il botta e risposta tra Ierardi e Possamai sulla caserma della Polizia Locale nell’area ex Domenichelli.

“Dotare la città di una nuova caserma della polizia locale più volte chiesta dai cittadini nell’area dell’ex Domenichelli e, nello stesso edificio, ulteriori uffici comunali a due passi dalla sede di via Torino già individuata dall’amministrazione per l’accorpamento delle diverse funzioni comunali; potenziare la biblioteca Bertoliana, centro del sapere e dell’aggregazione giovanile, attraverso la trasformazione dell’ex scuola Giuriolo; attivare immediatamente la valorizzazione di alcuni immobili, come ad esempio palazzo degli uffici da trasformare in un albergo in sintonia con la crescita turistica della città”. – 3 gennaio 2017 – . Lo dichiara l’allora sindaco di Vicenza Achille Variati.

Capogruppo del PD, Giacomo Possamai.



7 dicembre 2017: “Avendo verificato che non ci sono le condizioni politiche per portare avanti l’operazione, come sindaco e a nome della giunta mi assumo la piena responsabilità di bloccare il progetto del fondo immobiliare. In futuro si potrà ripresentare questa occasione? Mai dire mai, ma bisognerà ricominciare da capo un iter che è iniziato due anni fa”.

Sempre Achille Variati, che nello stesso anno prima annunciò e poi archiviò la stessa operazione.

Capogruppo del PD, sempre Giacomo Possamai.



“Memoria corta ma rivelatrice della continuità del candidato sindaco del PD con il Centrosinistra che ci ha lasciato una città abbandonata a se stessa” – dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Mattia Ierardi- “e se la continuità con lo stile di quel Centrosinistra, annunciare per poi ritrattare, è perfino rivendicata da Possamai, siamo messi bene. Ogni parola affermata in questi giorni è vera, il candidato del PD ha copiato il nostro programma, sulla sede della nuova della Polizia Locale e su tanto altro e nelle prossime settimane andremo a smascherare il plagio perché gran parte del suo programma è lo stesso che abbiamo depositato noi. E ci aggiungiamo la perla che molte “novità” proposte da Possamai sono già progettate, finanziate, finanche in corso di realizzazione dalla nostra Amministrazione.

Non sono io che vivo in un’altra città ma qualcun altro troppo impegnato a cercare altri sindaci PD da invitare a Vicenza per dare lezione di buone pratiche amministrative.

In realtà per copiare anche da loro.

La nostra idea di Distretto della Sicurezza è molto più avanti di quello abortito dalla maggioranza di cui faceva parte Possamai e che ha dimenticato di essere stato incapace di portare a compimento, e oggi si attacca al miraggio su cui hanno illuso i cittadini nel 2017. L’inaffidabilità del Centrosinistra è proprio qui” – conclude Ierardi – “nel raccontare favole su di sè e nel cercare modelli fuori Vicenza perché una proposta originale di visione della città, in realtà non ce l’ha. E per questo copia. Perché vive su Marte”