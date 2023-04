Ierardi (FdI) “Il Distretto della Sicurezza, con la sede all’ex Domenichelli è una nostra idea che Possamai, come al solito, copia”

“Continua la serie di proposte del Centrodestra firmate dal candidato PD Possamai. Quella di oggi riguarda la sede della Polizia Municipale nell’area Ex Domenichelli” – dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Mattia Ierardi – “Basta leggere i programmi depositati per le Amministrative imminenti, per scoprire che è in corso il plagio delle idee e delle proposte ad opera di Possamai.

Noi l’abbiamo messo in programma, ma il sindaco Rucco l’ha già detto mesi fa che questo è un nostro obiettivo, però si finge di dimenticarlo.

Buon per noi perché questa, come tante altre, è la dimostrazione che abbiamo di fronte un avversario scarico privo di una linea alternativa alla nostra maggioranza. Normalmente una campagna elettorale si svolge intorno alle differenze di visione e di programmi, ma la vicenda della sede della Polizia Municipale, come tante altre, certifica il vuoto di proposte del Centrosinistra e del suo candidato. Ma nella logica del plagio la città saprà scegliere l’originale.

Consiglio la lettura dei programmi dei due principali candidati” – conclude Ierardi – “perché il dato oggettivo è incontrovertibile, peccato perché la confusione delle identità non può che alimentare l’astensione”