Forti temporali: forti rallentamenti sulla linea ferroviaria Brescia-Verona-Padova-Vicenza

Sulla linea Brescia – Verona e Verona -Bolzano, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa in prossimità di Verona Porta Nuova per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 70 minuti.

Ore 13:00

Sulle linee Brescia – Vicenza e Verona – Bolzano la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Verona Portano Nuova a casa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico sulla linea.

Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Seguiranno aggiornamenti.