Forte scossa di terremoto in Friuli (4.5) avvertita in tutto il Nord Est, Austria e Slovenia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Nord Est, in Austria e in Slovenia alle 22.19. Dalle prime informazioni l’epicentro è nell’Alto Friuli in provincia di Udine a 10 km di profondità. L’evento sismico è durato 69 secondi. In diverse aree del Friuli è stato udito un forte boato. La località indicata da diversi rilevatori è fra Tramonti di Sopra (Pordenone) e Socchieve (Udine). La stima è di un’intensità di 4.5 sulla scala Richter (inizialmente alcuni rilevatori indicavano 5.0).

Il Dipartimento di Protezione Civile segnala che dalle prime verifiche non risulterebbero danni a cose o persone.