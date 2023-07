Forte grandinata a Noventa Vicentina: raccolti distrutti (video e foto)

Sotto: il video e le foto

Il sindaco Mattia Veronese: “Solidarietà alle aziende agricole interessate dall’ultimo temporale che ha interessato con una tempesta la zona di Caselle. Danni alle produzioni di tabacco, mais e frumento. Fortunatamente nessun problema nelle aree abitate e del centro. In ogni caso stamattina gli operai comunali sono andati in sopralluogo in diversi punti del centro e vie del paese. Hanno pulito diverse caditoie e scoli. Si chiede sempre comunque la collaborazione della cittadinanza nel tener pulito il proprio fronte strada e avere sempre massima attenzione nella pulizia di tombini liberandoli da fogliame e impurità. Un ringraziamento sempre a chi svolge regolarmente questo servizio”.

Ieri sera è stata la volta del Basso Vicentino. Gli episodi di maltempo, con grandinate e violente raffiche di vento, sono sempre più frequenti e lo testimonia quanto accaduto ieri a Noventa Vicentina, con campi letteralmente sommersi dall’acqua.

Ad essere stati colpiti dal maltempo a Noventa Vicentina, in un’area decisamente circoscritta sono stati in particolare i campi di tabacco, ma in altre zone, negli ultimi giorni, sono stati presi di mira interi campi di grano pronti per la mietitura e prati pronti per lo sfalcio del fieno, ma anche coltivazioni di pomodoro, mais e frutteti. La grandine colpisce i frutti e ne provoca la caduta o li danneggia in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione.

Il 2023 è stato segnato, finora, prima da una grave siccità, che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi, negli ultimi due mesi, dal moltiplicarsi di eventi meteo estremi, precipitazioni abbondanti e basse temperature.

“Esprimo tutta la mia vicinanza alle aziende agricole colpite – commenta il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo – comprendendo la sofferenza ed i sacrifici che bisognerà fare per rimettersi in pista”