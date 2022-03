Finisce contro due mezzi in sosta, l’auto si capovolge: ferito automobilista nel Vicentino

Incidente a Dueville in via della Repubblica giovedì 31 marzo 2022 alle ore 15.10. Un uomo alla guida di una Seat Leon che percorreva la suddetta via in direzione di Montecchio Precalcino, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando scontrarsi con due auto in sosta.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai residenti che hanno fatto intervenire il Suem 118. E’ stato trasportato all’Ospedale di Vicenza in codice giallo. Per i rilievi del sinistro e per la viabilità interveniva una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino del distaccamento di Monticello Conte Otto.