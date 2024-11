Filippo Negro in Forza Italia? La politica vicentina sussulta

(P.U.) – Sembrava una mattinata tranquilla in Valle del Chiampo quando un articolo di giornale ha cominciato a girare all’impazzata sugli smartphone via Whatsapp. Titolo? “Filippo Negro, sindaco di Chiampo, passa a Forza Italia”. Dopo un primo sguardo è facile accorgersi che quell’articolo sia stato (poco) abilmente scritto da qualche buontempone. Gli indizi? Il fraseggio, le maiuscole usate male, l’impaginazione inqualificabile e soprattutto la testata (che non esiste più). Ma la boutade ha scosso più di qualche ambiente.

Protagonista è il giovane sindaco di Chiampo, neoletto consigliere e vicepresidente in Provincia, pronto ad acquisire una delega dal presidente Andrea Nardin. Una figura in ascesa.

Contattato telefonicamente il primo cittadino di Chiampo mantiene un atteggiamento sibillino: non conferma e non smentisce, alimentando così i dubbi, i timori (di qualcuno), le aspettative sul suo futuro politico. L’articolo è diventato virale proprio nel giorno in cui, pare, Forza Italia sia pronta ad accogliere proprio il presidente della provincia Nardin e il sindaco di un altro Comune Vicentino (quest’ultimo proveniente da Fratelli d’Italia).

La non smentita di Negro, alimenta anche qualche disagio in Forza Italia. Si tratterebbe di una figura di peso (un sindaco eletto con percentuali bulgare, 87%, proprio contro il Centrodestra unito) pronta ad entrare nel partito e a sconvolgere gli equilibri in un contesto che da tempo non vede novità.

Tutto sommato però, potrebbe essere la carta vincente per Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali.