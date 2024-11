Fidas Vicenza e il prezioso lavoro dei volontari nel nuovo programma di prenotazione

“Ancora una volta il mondo del volontariato ha dimostrato quanto sia fondamentale nell’ambito dei complessi meccanismi che regolano il Sistema sanitario. È il caso dell’adozione del nuovo programma per la prenotazione delle donazioni, AssoWeb, recentemente introdotto a Vicenza in via sperimentale. Una scelta che ha messo duramente alla prova la nostra Associazione, così come ha creato delle difficoltà ai donatori, costretti all’ennesimo cambiamento. Nonostante tutto siamo riusciti a ridurre le perdite, che al 30 settembre segnano un calo di 461 donazioni rispetto al precedente anno (-2,18%). Un risultato frutto dell’instancabile opera dei nostri volontari, che hanno stimolato, come di consueto, i donatori a recarsi al centro sangue e fornito il supporto per poter prenotare la propria donazione”. Con queste parole il presidente di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, è intervenuto questa mattina, in occasione dell’assemblea provinciale dell’Associazione, a Villa Soranzo, a Lonigo.

Oltre alle innovazioni informatiche, però, Fidas Vicenza segnala che persiste la carenza di personale medico ed infermieristico in tutto il Dipartimento di Medicina trasfusionale. “Un problema serio – evidenzia il presidente Morbin – che vorremmo potesse risolversi a breve, ma le cui risposte sono lontane dalla nostra possibilità di intervenire. Si tratta di un processo difficile, che deve partire da un’analisi del percorso formativo delle rispettive categorie professionali coinvolte, così da incentivare i giovani a compiere questo percorso ed a creare concrete e soddisfacenti opportunità di lavoro anche nell’ambito della Sanità pubblica”.

Progetto Scuole. “La formazione è per Fidas Vicenza un fiore all’occhiello – spiega la vicepresidente di Fidas Vicenza, nonché coordinatrice del Progetto Scuole, Luisa Segato – e, proprio per coronare il nostro impegno abbiamo pensato di accostare al tradizionale dialogo con l’universo della Scuola, anche a mondo della formazione universitaria. Dopo lunghe attese stiamo per incontrare l’Università di Vicenza, al fine di avvicinare gli studenti al dono del sangue”.

Coordinamento Giovani. I Giovani sono il cuore pulsante dell’Associazione e, grazie all’attivismo del coordinatore provinciale Davide Dal Cero, la partecipazione agli eventi nel territorio è stata costante, per riuscire a promuovere il dono del sangue con efficacia ed entusiasmo. “Le porte dell’Associazione sono sempre aperte, in particolare ai giovani che abbiano voglia di mettersi in gioco e portare le proprie frizzanti idee – aggiunge il presidente Morbin -. Siamo sicuri che non mancherà un’adeguata risposta, anche frutto del lavoro che stiamo portando avanti da anni nelle scuole. I gruppi Fidas nel territorio sono come delle sentinelle, pronte a raccogliere il desiderio di chi vuole sperimentare cosa significhi fare volontariato e fare del bene per costruire una società più solidale ed inclusiva”.

Digital/Social. Grazie ad un team di volontari informatici, Fidas Vicenza ha garantito un valido supporto nei confronti dell’Ulss 8 Berica, fornitore ed Azienda Zero, cercando di evidenziare e portare sul tavolo “tecnico” le diverse problematiche sollevate. “Abbiamo mantenuto un contatto costante con la Commissione Digital/Social – aggiunge il presidente Morbin – ritenendo fondamentale mettere a disposizione la nostra esperienza teorica, ma soprattutto pratica, in quanto non possiamo permettere che la burocrazia appesantisca il “lavoro” dei volontari, che hanno il diritto di poter compiere il proprio atto di generosità con semplicità e senza complesse infrastrutture burocratiche o tecnologiche”. L’efficacia ed utilità del lavoro svolto dalla Commissione Digital/Social si palesa anche considerando le promesse di donazione raccolte attraverso il sito web associativo: www.fidasvicenza.com, 1287 autocompilate direttamente dal donatore (+6% rispetto al 2023) e 2056 promesse totali raccolte (autocompilate e caricate da gruppi/sede), corrispondenti ad un +19%.

Il 2024 è stato un anno importante e che ha visto un significativo impegno di Fidas Vicenza a tutti i livelli. “Grazie ai risultati ed all’impegno dell’Associazione – conclude il presidente Morbin – abbiamo ottenuto due posti chiave per Fidas: Luisa Segato è diventata punto di riferimento nazionale per la Fidas del Nordest, mentre Chiara Peron ha assunto la Presidenza regionale”.