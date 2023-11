FESTA DELL’ALBERO – Centinaia di piante messe a dimora per iniziativa di i BCC di Verona e Vicenza e Legambiente Veneto

Coinvolte le aree urbane del vicentino e del veronese, due eventi di messa a dimora con la partecipazione di scuole, famiglie, associazioni ed enti del territorio

Due nuovi progetti di rimboschimento urbano, messi a punto in collaborazione con gli amministratori dei Comuni delle aree urbane di Vicenza e Verona, verranno realizzati grazie alla rinnovata collaborazione siglata tra Legambiente Veneto e BCC di Verona e Vicenza, con il coinvolgimento di cittadini, istituti scolastici e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei territori coinvolti.

Grazie al decisivo sostegno di BCC di Verona e Vicenza, Legambiente Veneto porterà a compimento la realizzazione di due nuove azioni di messa a dimora per un totale di quasi settecento nuove piante, attraverso il coinvolgimento delle scuole dei Comuni individuati: in totale saranno oltre 200 le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie che parteciperanno ai percorsi laboratoriali di avvicinamento alla messa a dimora e messo a punto da Legambiente.

Tema centrale del percorso di collaborazione tra BCC e Legambiente è il ruolo cruciale svolto dalla presenza degli alberi in città per diffondere maggiore consapevolezza sul funzionamento di un ecosistema e sull’importanza della biodiversità, anche in ambito urbano. Le attività didattiche ed informative culmineranno, come momento conclusivo del percorso, nell’azione di messa a dimora che sarà portata a termine dai volontari di Legambiente con il supporto di alunni e alunne dei rispettivi Comuni coinvolti, nelle aree individuate da Legambiente e BCC in accordo con le Amministrazioni locali, che diventeranno i nuovi boschi urbani del futuro.

Il primo dei due appuntamenti vedrà coinvolto il capoluogo del territorio vicentino e si svolgerà martedì 21 novembre a Vicenza alle ore 10:30 in via Baracca, accanto agli orti urbani. L’iniziativa di Legambiente e BCC di Verona e Vicenza compie dunque il suo primo passo nel giorno più importante dell’anno dedicato a celebrare la vitalità degli alberi, il cui fondamentale ruolo, specialmente nelle aree urbane, è sempre più riconosciuto grazie alle numerose funzioni che essi svolgono come alleati contro la crisi climatica: ricorre infatti proprio il 21 di novembre l’annuale “Festa dell’albero” giornata nazionale dedicata agli alberi e organizzata da Legambiente sotto l’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica.

Il progetto di messa a dimora a Vicenza riguarda un’area di circa 4.000 mq sita nel quartiere Ferrovieri di Vicenza, dove il circolo cittadino di Legambiente Vicenza è attivo da circa 25 anni. Si tratta della zona situata fra gli attuali orti urbani, Il parco pubblico cittadino e Via Francesco Baracca.

L’evento di Vicenza vedrà partecipare 100 alunni della scuola secondaria di primo grado “Maffei” che metteranno a dimora più di 150 giovani piante, fra cui farnie, frassini, carpini, meli selvatici, aceri, ligustri, biancospini, viburni, con l’obiettivo di realizzare un nuovo bosco urbano.

Nella primavera 2024 si svolgerà invece la messa a dimora nel veronese, in un’area verde urbana individuata nel territorio della cinta urbana sempre coinvolgendo, oltre ai partner di progetto, volontari e scuole.

“Si tratta di due simbolici interventi di riforestazione in ambito urbano – commenta Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – che hanno l’obiettivo di agire nella mitigazione dell’inquinamento e nel contrasto al cambiamento climatico e che rientrano nell’ambito del progetto europeo “Life Terra” perché si propone l’obiettivo di aumentare la superficie boscata nelle aree urbane e di coinvolgere cittadini ed amministratori nella cura del verde e della natura. Infatti gli alberi assorbono la CO2, riducono l’effetto isola di calore, migliorano la qualità dell’aria e ci aiutano a prevenire il dissesto idrogeologico e a mitigare il fenomeno della desertificazione, oltre ad essere fondamentali per salvaguardare la biodiversità e gli equilibri del nostro Pianeta. Concetti fondamentali che abbiamo condiviso con BCC di Verona e Vicenza nella convinzione che assieme agli alberi si debba piantare nelle comunità e nelle scuole sempre più semi di conoscenza e amore per la natura”.

La BCC di Verona e Vicenza sostiene il percorso in quanto è consapevole che le dinamiche ambientali rappresentano la sfida del futuro e l’argomento ESG è stato fatto proprio per la sua attualità e per mettere a sistema ambiente, etica sociale e governance: l’intersezione tra queste tre variabili può diventare determinante per concretizzare il concetto di sostenibilità.

“La nostra BCC opera nel territorio per il benessere delle comunità che lo vivono” dichiara Flavio Piva, Presidente della BCC di Verona e Vicenza. “Da oltre un secolo ci ispiriamo a questo principio e, oggi più che mai, riteniamo necessario proiettarlo al futuro secondo logiche di sostenibilità, per estenderlo al benessere delle generazioni future. Proprio in quest’ottica prosegue, con grande soddisfazione e per il secondo anno consecutivo, l’importante partnership con Legambiente Veneto, che consentirà di riforestare due nuove aree urbane del Veneto facendo rete con scuole, famiglie ed enti del territorio.”

Life Terra è un progetto, cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma LIFE, a cui partecipano ben 16 organizzazioni di 8 diversi paesi in Europa e di cui Legambiente è l’unico partner italiano. Life Terra ha l’ambizioso obiettivo di piantare 500 milioni di alberi entro il 2025, di cui 9 milioni in Italia, con il coinvolgimento della società civile e del mondo della scuola, aziende ed enti. Il progetto Life Terra, al motto di “Let’s plant together” intende creare un vero e proprio movimento di cittadini attivisti che in tutta Europa si mobilitano per mitigare il clima piantando alberi.

Lo scopo del progetto europeo Life Terra è quello di costituire nuovi spazi verdi urbani, incrementare le foreste e la biodiversità urbana, al fine di migliorare la sostenibilità del territorio e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle persone e sul pianeta. Fondamentale è anche il coinvolgimento delle scuole, per sensibilizzare bambini/e ragazzi/e all’importanza, al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Life Terra non è solo piantumazione di alberi ma è anche cura e per questo il progetto non si esaurirà nella sola piantumazione, ma continuerà nell’impegno delle amministrazioni e dei cittadini che seguiranno la crescita degli alberi.