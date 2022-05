Festa con schiamazzi nella notte: 23enne arzignanese arrestata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella notte del 2 maggio, i carabinieri della stazione di Valdagno hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale una cittadina italiana di 23 anni, R.V., residente ad Arzignano.

I fatti poco dopo la mezzanotte, quando alla centrale operativa sono stati segnalati numerosi schiamazzi provenienti da un’abitazione del centro urbano di Valdagno, nei pressi di via Manin, dove presumibilmente si stava tenendo una festa. Sul posto si sono recati tre equipaggi della Compagnia di Valdagno, che hanno individuato l’abitazione da cui provenivano i rumori molesti; all’interno era in corso una festa tra una decina di giovanissimi.

Durante l’identificazione, R.V. si è posta aggressivamente nei confronti dei militari, costretti a bloccarla a causa di un comportamento violento. La ragazza è stata quindi condotta in stazione e successivamente arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giorno dopo si è tenuto il rito per direttissima: l’arresto è stato convalidato la ragazza è ora sottoposta ad obbligo di firma settimanale.