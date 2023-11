Ferreto de Ferreti, è iniziata stamattina la pulizia dell’area sotto al cavalcavia

E’ iniziata stamattina la pulizia dell’area sotto al cavalcavia Ferreto de Ferreti a cura di Aim Ambiente e Amcps.«Siamo qui oggi per ripristinare l’ordine e la pulizia in questa zona della città, come segnalato dai cittadini, dove sostavano persone in condizione di disagio e a questo proposito abbiamo avvisato anche i servizi sociali. Dopo una pulizia approfondita, con sanificazione dell’area, ripristineremo le chiusure con le griglie augurandoci che la situazione possa rimanere tale per lungo tempo» – commenta l’assessore all’ambiente Sara Baldinato.Dopo la pulizia dell’area si passerà al diserbo e alla disinfezione con un mezzo di Aim ambiente provvisto di lancia.