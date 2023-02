Exit Poll – In Lombardia e Lazio vince il Centrodestra, Meloni asfalta Salvini e Berlusconi

In aggiornamento

Le prime schermate degli exit poll Opinio Rai riportano un quadro apparentemente delineato sui risultati del voto.

In Lombardia la vittoria del centrodestra e del candidato Attilio Fontana sembra delinearsi grazie a una forchetta di consensi tra il 49,5 e il 53,5% (con una media pari al 51,5%), contro il 33-37% di Piefrancesco Majorino del centrosinistra (media del 35%) e il 9,5-13,5% (media 11,5%) della candidata centrista Letizia Moratti.

Situazione molto simile nel Lazio, dove sempre in base all’Exit Poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, nel Lazio Francesco Rocca, candidato del centrodestra, raggiunge una forchetta tra il 50,5% e il 54,5% (dato medio 52,5%) seguito da Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, il quale si piazza invece con una forchetta tra il 30% e il 34% (32%); terza la candidata M5S Donatella Bianchi, la quale raggiunge una forchetta tra il 10,5% e il 14,5% (12,5%). Stessa tendenza registrata dal Instant Poll di SkyTg24, che registra nel Lazio in vantaggio il candidato del centrodestra Francesco Rocca con una forbice che va tra il 48% e il 52%. Segue il candidato del centrosinistra, Alessio D’Amato, con il 29-33%. Terza piazza per la candidata M5S, Donatella Bianchi, al 14%-18%.

Il dato dei partiti indica una netta prevalenza dei voti a Fratelli d’Italia rispetto a Lega e Forza Italia. In Lombardia sarebbe primo partito con il 24% delle preferenze (Lega al 14% e Forza Italia al 7%). In Lazio Fratelli d’Italia avrebbe il 34% dei voti, Forza Italia il 7,5% e la Lega il 7%. Pd avrebbe il 20% in Lombardia e il 16% nel Lazio. Il M5s il 6% in Lombardia e l’11% nel Lazio. il Terzo Polo il 6,5% sia in Lazio, sia in Lombardia.

Ecco sotto gli exit poll di SWG