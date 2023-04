Ex acciaierie Beltrame, aperta l’area di sosta ampliamento del parcheggio Cattaneo

Sono disponibili da oggi più di 250 nuovi posti auto realizzati nell’area Pp7, ex acciaierie Beltrame, a seguito della bonifica ambientale e messa in sicurezza della zona. La nuova area di sosta, con accesso da via Cattaneo e corso S.S. Felice Fortunato, costituisce un ampliamento del preesistente parcheggio Cattaneo.Sono disponibili anche 8 stalli per persone con disabilità e 4 per camper. È stata realizzata inoltre una pista ciclabile che collega via Cattaneo e corso S.S. Felice Fortunato. Sono presenti anche aiuole per il verde, in modo da ridurre l’impatto della superficie asfaltata e l’effetto isola di calore, una rete di smaltimento delle acque meteoriche e l’impianto di illuminazione.“Con l’ampliamento del parcheggio Cattaneo – ha spiegato l’amministrazione nel corso di un sopralluogo – mettiamo a disposizione nuovi posti auto per cittadini e uffici delle zona di Corso S.S. Felice e del quadrilatero di viale Milano e intorno al Teatro comunale. È giunto al termine un cantiere che ha riscontrato diverse problematiche, per quanto riguarda la bonifica ambientale e anche per aspetti tecnici, resta ora da completare l’area verde di sei mila metri quadrati per la quale siamo nella fase di realizzazione del progetto esecutivo”.Nel nuovo ampliamento le tariffe della sosta, gestita da Gps, sono le stesse del parcheggio Cattaneo.L’intervento di bonifica ambientale e messa in sicurezza per la realizzazione della nuova area di sosta è stato realizzato grazie ad un finanziamento del cosiddetto bando periferie e ad uno regionale per un importo complessivo di 1.760.000 euro.Oltre al parcheggio, nell’area Pp7 è prevista anche una zona verde di oltre 6 mila metri quadrati. Per la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e la successiva restituzione alla fruizione pubblica dell’area, è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo che recepisce le prescrizioni ambientali della Conferenza dei Servizi composta da Arpav, Ulss e Provincia. I lavori sono sostenuti anche da un contributo regionale di 290.957 euro.