Estate con record di caldo in Cina e Giappone

Quest’estate, gran parte dell’emisfero settentrionale è stata colpita da intense ondate di caldo, che hanno interessato regioni dall’Europa all’Asia.

In Cina, secondo quanto riportato dalla televisione pubblica CCTV, luglio 2024 è stato il mese più caldo mai registrato dal 1961, anno in cui sono iniziate le rilevazioni complete delle temperature. La temperatura media nazionale ha raggiunto i 23,21°C, superando il precedente record di 23,17°C, stabilito nel 2017.

Secondo i servizi meteorologici, diverse province cinesi hanno sperimentato il mese di agosto più caldo mai registrato. Le temperature medie dell’aria in regioni come Shanghai (est), Jiangsu, Shandong (est), Hebei (nord), Hainan (sud), Jilin, Liaoning (nord-est) e Xinjiang (nord-ovest) sono state le più alte dall’inizio delle rilevazioni. Il servizio meteorologico nazionale ha sottolineato che “la maggior parte della Cina ha vissuto un’estate più calda rispetto agli anni precedenti.” Altre cinque province hanno registrato il secondo agosto più caldo della loro storia, mentre sette province hanno avuto il terzo agosto più caldo, indicando un notevole aumento delle temperature in gran parte del Paese.

Anche le principali città, tra cui Shanghai, Hangzhou (est) e Chongqing (sud-ovest), hanno riportato un numero record di “giorni ad alta temperatura” (superiori a 35°C) per il mese di agosto.

Il Giappone, da parte sua, ha annunciato lunedì di aver registrato l’estate più calda dall’inizio delle misurazioni nel 1898, eguagliando il record del 2023. L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha riferito che la temperatura media tra giugno e agosto è stata di oltre 1,76°C superiore alla media storica per lo stesso periodo.