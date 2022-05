Esplosione al forno crematorio di Montecchio: sul posto i pompieri

Dalle 16:10, di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando presso il cimitero Maggiore di Vicenza per una piccola esplosione verificatisi all’interno dell’impianto di aspirazione dei fumi del forno crematorio: nessuna persona è rimasta ferita. Il primo intervento per mettere in sicurezza l’impianto da parte degli operatori della struttura. I vigili del fuoco della prima partenza coadiuvati dal funzionario di guardia e capo servizio, stanno ora eseguendo insieme a tecnici dell’impianto tutte le operazioni per ripristinare i livelli di sicurezza del forno. Operazioni di soccorso in atto di svolgimento.