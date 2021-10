Esce di strada e finisce in un fosso: salvato da un carabiniere fuori servizio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Incidente sabato sera 23 ottobre alle ore 22 a Grisignano di Zocco in via Scarmina. Un 46enne residente a Camisano è uscito di strada autonomamente mentre si trovava a bordo della propri auto (una Ford Fiesta) ed è finito in un fosso con acqua.

L’uomo è stato soccorso da un automobilista che lo seguiva, un carabiniere 50enne libero dal servizio, che ha evitato il peggio estraendolo dall’abitacolo e ha chiamato i soccorsi. Il 46enne è stato portato al Pronto Soccorso di Vicenza con un codice di media gravità.