Elezioni, tertium datur

Cade lo steccato del terzo mandato per i Comuni sino a 15mila abitanti

I sindaci dei centri fino a 5mila residenti non avranno più limiti per candidarsi. Il decreto in approvazione dopo le vacanze di Natale

Accordo raggiunto nella maggioranza di governo a Roma, si va verso l’eliminazione del limite di mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti, via libera a un terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra 5.001 e 15mila abitanti, invariate invece le norme per quanto riguarda la vittoria al primo turno nei comuni sopra i 15mila abitanti. Silenzio assordante invece per i Governatori, dove sembra che ci si sia arenati sull’ipotesi della terza legislatura. E per le elezioni comunali, Election Day, si voterà, come già previsto, insieme alle Europee, domenica 9 e lunedì 10 giugno.

A farlo sapere sono fonti di partito, manca l’ufficialità, ma si preannuncia che il decreto di accorpamento delle elezioni sarà approvato prima della pausa delle vacanze natalizie o, come più probabile, immediatamente dopo. E le modifiche al Testo unico degli enti locali sull’elezione dei sindaci potrebbero essere incardinate, secondo alcune fonti, nello stesso decreto. Le variazioni al testo di legge vanno nella direzione di favorire i sindaci dei piccoli comuni, dove maggiore è la difficoltà a trovare persone disposte a mettersi in gioco nell’amministrazione comunale.

Già l’anno scorso il testo era stato modificato con l’estensione della possibilità di un terzo mandato nei Comuni fino a 5mila abitanti. In precedenza, il terzo mandato era consentito solo nei Comuni sotto i 3mila abitanti. In virtù di quella modifica, si è aperta la strada al terzo mandato per molti Primi Cittadini. Ora la cancellazione del vincolo di mandato per i sindaci sotto i 5mila abitanti consentirebbe anche a chi ha già governato per tre volte di ricandidarsi, in pratica senza limiti.

Nel Vicentino si riaprono i giochi per molti sindaci, a Montebello Dino Magnabosco, che è anche Presidente della Conferenza dei Sindaci ULSS, può pensare ad un altro giro, a Trissino Davide Faccio, che è anche consigliere provinciale, si prepara ad altri cinque anni di mandato, a Isola Vicentina, Francesco Gonzo può continuare, idem per Paolo Pellizzari ad Arcugnano e così via per molti altri il provvedimento in arrivo spegne qualche probabile ambizione e rasserena molti primi cittadini che temevano di essere arrivati al traguardo (Arrigo Abalti)