Elezioni a Vicenza il 14 e 15 maggio: tutte le informazioni (istruzioni, orari e servizi)

Domenica 14 maggio 2023, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco del Comune di Vicenza. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni.

I dati sull’affluenza di domenica, alle 12, 19 e 23, il totale votanti alle 15 di lunedì e lo spoglio in diretta delle schede saranno pubblicati nella pagina Elezioni amministrative 14 e 15 maggio 2023 (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php).

L’eventuale turno di ballottaggio, nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si terrà domenica 28 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. Anche per il ballottaggio lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni e potrà essere seguito “in diretta” sul sito del Comune.

Presidenti di seggio

È ancora possibile svolgere la funzione di presidente di seggio. Per candidarsi occorre avere conseguito il diploma di scuola media superiore. Le candidature e le richieste di informazioni vanno inoltrate via mail a uffelettorale@comune.vicenza.it o telefonando allo 0444 221430. La disponibilità potrà riguardare sia il primo turno di votazione del 14 e 15 maggio sia l’eventuale ballottaggio del 28 e 29 maggio.

Come si vota

Per votare l’elettore deve recarsi nella sezione indicata sulla tessera elettorale, presentarsi al seggio ed esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione). Sono validi per il voto anche la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica e le carte d’identità e gli altri documenti di identificazione scaduti, purché risultino regolari e possano assicurare la precisa identificazione della persona.

Nuovo servizio “Attestato sostitutivo della tessera elettorale”

Nel caso in cui la tessera elettorale sia esaurita, sia stata smarrita o non sia stata ricevuta, l’elettore può evitare di recarsi allo sportello dell’ufficio elettorale e ottenere un attestato sostitutivo della tessera elettorale, tramite il servizio online “Attestato sostitutivo della tessera elettorale” (https://bit.ly/attestatosostitutivo), al quale si accede con Spid o carta d’identità elettronica.

L’attestato può essere richiesto non solo per se stessi, ma anche per ciascun componente del proprio nucleo familiare.

L’attestato in carta semplice, che non necessita di essere autenticato, va stampato e presentato al seggio insieme al documento d’identità e vale solo per la votazione del 14 e 15 maggio. In caso di ballottaggio, il 28 e 29 maggio, l’elettore dovrà stampare un nuovo attestato, seguendo le stesse modalità.

Nel caso in cui un elettore non possa scaricare o stampare l’attestato, può recarsi all’ufficio elettorale, in piazza Biade 26.

Orari di apertura straordinaria degli uffici elettorale ed anagrafe

Per il rilascio delle tessere elettorali, l’ufficio elettorale sarà aperto eccezionalmente anche venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 8 alle 18, domenica 14 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15; per l’eventuale ballottaggio: venerdì 26 e sabato 27 maggio dalle 8 alle 18; domenica 28 maggio dalle 7 alle 23; lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15.

Per il rilascio della carta d’identità, esclusivamente in assenza di altro documento d’identità, l’ufficio anagrafe sarà aperto anche sabato 13 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, domenica 14 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e lunedì 15 maggio, dalle 13 alle 15; per l’eventuale ballottaggio: sabato 27 maggio, dalle 8,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, domenica 28 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 e lunedì 29 maggio, dalle 13 alle 15.

I servizi per le persone con disabilità

Le persone con disabilità possono esercitare il voto assistito, presentando un certificato medico rilasciato dall’Aulss 8 Berica – Servizio Igiene e sanità pubblica o dai distretti sanitari di zona.

Chi ha difficoltà di deambulazione, certificata da attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale, anche in precedenza e per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, può prenotare il servizio gratuito di trasporto ai seggi organizzato dal Comune.

È necessario chiamare lo 0444 222517 fino a venerdì 12 maggio, dalle 9 alle 12 e, in caso di ballottaggio, da lunedì 22 maggio a venerdì 26 maggio, sempre dalle 9 alle 12.

È possibile prenotare il servizio anche sabato 13 maggio dalle 9 alle 12; domenica 14 maggio dalle 9 alle 19; lunedì 15 maggio dalle 9 alle 13, telefonando al numero 340-2183416 oppure inviando un’email a segreteriatrasporto@orioncooperativa.org.

In caso di ballottaggio, è possibile prenotare il servizio, con le stesse modalità, anche sabato 27 dalle 9 alle 12, domenica 28 dalle 9 alle 19, lunedì 29 dalle 9 alle 13.

Le persone con difficoltà di deambulazione iscritte al seggio delle scuole elementari Rodari di via Turra (n. 38 e 39), dove non è disponibile il montascale, possono prenotare il servizio gratuito di trasporto ai seggi (presentando un qualsiasi certificato che attesti la difficoltà di deambulazione) per essere accompagnate al vicino seggio di via Riello 59. Tali elettori. muniti di certificato medico. possono recarsi anche autonomamente a votare in un qualsiasi altro seggio.

Maggiori informazioni nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/amministrative2023.php