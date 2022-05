È agli arresti domiciliari ma gira per il centro di Cornedo: arrestato 22enne vicentino

Lo scorso 30 aprile 2022 i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota radiomobile della Compagnia di Valdagno hanno tratto in arresto per evasione S.G. originario di Arzignano classe 2000 residente in Valdagno.

Lo stesso residente in una nota via centrale della “Città della Lana” risultava agli arresti domiciliari dallo scorso 16 settembre 2021 per reati vari contro il patrimonio.

Attorno alle 02.30 la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile durante un servizio notturno di prevenzione dei reati nei centri abitati, notava un soggetto aggirarsi nel centro di Cornedo Vicentino.

Gli operanti insospettiti da detta presenza procedevano al controllo dell’uomo. Si appurava così che lo stesso, senza alcuna autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni imposte dalla Autorità Giudiziaria, si era allontanato dal proprio domicilio, recandosi nel centro di Cornedo.

Gli operanti procedevano a fermare l’uomo traendolo in arresto. Informata l’Autorità Giudiziaria, la stessa disponeva di porre lo stesso presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo che avveniva nella stessa giornata.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed il conseguente arresto sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.