Due anni fa lo aveva multato: camionista prende a pugni poliziotto

Un camionista, nel pomeriggio di mercoledì, a Bassano, ha pestato a sangue un agente della polizia locale, che due anni prima lo aveva sanzionato con una multa e il sequestro del camion, in quanto trovato a circolare senza un’assicurazione valida. L’aggressore, D.F., 48 anni, residente a Romano d’Ezzelino, è stato denunciato per lesioni aggravate, minacce e danneggiamento. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Secondo quanto ricostruito, dopo la sanzione che il vigile aveva inflitto all’uomo nel 2019, il camionista avrebbe giurato all’agente che gliel’avrebbe fatta pagare. L’incontro casuale è avvenuto alle 17 di mercoledì al News Caffè in via Salvo d’Acquisto. L’aggressione è stata vista da diversi testimoni e causato diversi danni al locale; D.F. è stato arrestato in flagranza. L’agente, che in quel momento non era in servizio, ha cercato di uscire dal locale appena minacciato da D.F., ma questi l’ha fermato e pestato con ripetuti pugni al volto, prima che l’uomo si chiudesse nello stanzino di servizio. All’arrivo della polizia, l’aggressore è stato trovato che tentava di abbattere la porta del bagno per proseguire nel pestaggio.