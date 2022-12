Droga anche nel Basso Vicentino: l’allarme di Joe Formaggio

Una lettera di una mamma di Noventa

“La droga è una vera e propria piaga sociale, che purtroppo colpisce anche il vicentino. Complimenti alle Forze dell’Ordine, in particolar modo alla Polizia vicentina e al lavoro del Consigliere delegato Nicolò Naclerio per i risultati ottenuti e per i controlli sul territorio”. Così il consigliere regionale Joe Formaggio, di Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni in merito all’operazione al blitz contro lo spaccio di droga eseguito dalla Polizia Locale di Vicenza.

“Il problema dello spaccio e della droga colpisce anche il basso vicentino, non solo il capoluogo berico. Nei giorni scorsi – continua il consigliere – una madre mi ha fatto recapitare una lettera in Consiglio regionale, dove esternava il suo grido di dolore in merito a suo figlio, il quale fa uso di droga. Quando una madre arriva a denunciare il proprio figlio, rivolgendosi alle istituzioni come in questo caso, vuol dire che la situazione è sfuggita di mano. Come rappresentante della Regione del Veneto, mi impegnerò affinché l’ente regionale si prodighi sempre più ad attuare politiche formative di prevenzione presso i giovani: la droga è morte e gli spacciatori devono avere pene esemplari. Sarò sempre contro chi vuole legalizzare ogni tipo di droga”, conclude Formaggio