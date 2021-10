Allarme focolai anche nella zona termale di Padova

Un cluster che si è sviluppato in un territorio, quello del bacino termale, che in queste ore è sotto stretto monitoraggio da parte dell’Usl 6 Euganea. Qui infatti negli ultimi giorni si è registrato il maggior numero di focolai Covid. Oltre a quattro anziani contagiati ad una festa dello scorso fine settimana, ci sono infatti 19 turisti positivi che hanno alloggiato e alloggiano in alcuni hotel di Abano Terme e 11 studenti positivi che frequentano una scuola elementare di Teolo. I casi più gravi al momento, quelli che destano maggiore apprensione per le condizioni critiche in cui versano i contagiati, sono quelli degli anziani che hanno contratto il virus domenica 25 ottobre durante un pranzo per festeggiare l’anniversario di matrimonio. Marito, moglie e gli altri due parenti in un paio di giorni hanno sviluppato la malattia, che si è aggravata in maniera così repentina da costringerli all’immediato ricovero in Rianimazione. Ora si trovano intubati.