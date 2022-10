Domenica StraVicenza – Giornata ecologica e blocco auto dalle 9 alle 13.30

Tornano le giornate di formazione ecologica promosse dall’assessorato all’ambiente: domenica 30 ottobre, in occasione della StrAVicenza e del blocco delle auto dalle 9 alle 13.30 all’interno delle mura storiche, il centro cittadino ospiterà iniziative ed eventi organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio: dal laboratorio per bambini “Batman ecologista” al Museo Naturalistico Archeologico all’appuntamento dedicato alla pulizia del territorio con “Plastic Free” nel quartiere di Santa Bertilla, fino alla promozione della mobilità su due ruote con corse gratuite sui mezzi del bike sharing e la gratuità del servizio di marcatura della bici. Sempre domenica, inoltre, sarà possibile entrare gratuitamente al Museo Naturalistico Archeologico, al Museo del Risorgimento e della Resistenza e a Palazzo Thiene, dove sarà possibile visitare la Galleria Nereo Quagliato che espone 39 opere dello sculture vicentino scomparso dieci anni fa.

“Questa domenica ecologica vede la coincidenza con la StrAVicenza e il blocco del traffico durante la mattinata, legato alla manifestazione – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto –. Sarà una giornata di formazione ecologica perché l’ambiente ha bisogno della costante semina di buona educazione e senso civico: questo vale sia per lo stop alle auto sia per le altre iniziative in programma, come l’apertura dei musei, il laboratorio per bambini sulla biodiversità e l’appuntamento con plastic free per la pulizia attiva del nostro territorio. Dobbiamo diventare tutti cittadini attenti e rispettosi dell’ambiente in cui viviamo”.

Modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento della StrAVicenza 10km, che sarà preceduta da una gara giovanile del Csi Vicenza, sarà chiuso al traffico, dalle 21.30 di sabato 29 ottobre fino alle 15 di domenica 30, il tratto di viale Roma tra il piazzale della stazione e l’uscita dal parcheggio Verdi.

Domenica 30 ottobre lo stop alla circolazione riguarderà, dalle 9 alle 13.30, il consueto perimetro all’interno delle mura storiche. Il blocco interesserà tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, sono previste modifiche alla circolazione, anche all’esterno dell’area del blocco del traffico, con possibili rallentamenti.

Dalle 6 alle 17 è prevista la deviazione delle linee bus del tpl transitanti sulle vie interessate dalla manifestazione con la conseguente soppressione delle fermate. Maggiori informazioni sul sito di Svt.

Iniziative domenica di formazione ecologica

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune per la domenica di formazione ecologica, si svolgerà, alle 8.30, una manifestazione riservata ai giovanissimi e ai giovani delle società affiliate al Csi Vicenza che, suddivisi nelle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, si cimenteranno in sfide su percorsi tracciati in Campo Marzo grazie alla collaborazione tra la società Amici dell’Atletica Vicenza e Atletica Vicentina.

Alle 10, quindi, da viale Roma ci sarà lo start della StrAVicenza, l’iniziativa promossa da Atletica Vicentina e dall’assessorato alle attività sportive in collaborazione con Lilt Vicenza, dedicata alla prevenzione del tumore al seno e realizzata grazie al contributo della Banca delle Terre Venete. Prima partiranno gli atleti della gara agonistica di 10 chilometri, omologata Fidal; a seguire la non competitiva con due percorsi di 5 e 10 chilometri. Per chi parteciperà alla non competitiva ci sarà la possibilità, con un contributo, di avere uno scaldacollo e contribuire alla ricerca sul tumore. La StrAVicenza si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Alle 9, quindi, torna l’appuntamento dedicato alla pulizia del territorio dell’associazione Plastic Free, nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “Uniamoci e prendiamoci cura del nostro territorio”, il cui slogan è “Per una Vicenza senza più plastica”. Il ritrovo è nel quartiere di Santa Bertilla, in via del Carso, vicino al parco giochi. L’area principalmente interessata dall’attività di raccolta sarà la lunga striscia di verde e vegetazione che fa da confine con la tangenziale. La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione sul sito di Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2633/30-ott-vicenza). I volontari dovranno munirsi di guanti, meglio se in tessuto. I rifiuti saranno ritirati e smaltiti da Valore Ambiente (Gruppo Agsm Aim).

Dalle 14 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 17 al Museo Naturalistico Archeologico si terrà “Batman ecologista”, un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni sul pipistrello, animale fondamentale in natura, sul quale sono diffusi falsi miti e timori. I partecipanti scopriranno le caratteristiche e il ruolo ecologico di questa importantissima creatura con una divertente caccia al tesoro al museo e la realizzazione di una maschera in stile Halloween per vivere insieme un giorno da vero Batman ecologista.

Dalle 8 alle 11 e dalle 14.30 alle 18 sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio di marcatura delle biciclette al Bicipark in Stazione.

Gli utenti del servizio di bike sharing di RideMovi a Vicenza potranno godere di una promozione valida per le biciclette elettriche e tradizionali: inserendo nella sezione coupon dell’app RideMovi il codice ECOBIKE2 potranno avere due corse gratuite da 20 minuti per le biciclette muscolari o una corsa gratuita per le eBike della durata di 15 minuti.

Per l’intera giornata, infine, l’ingresso al Museo naturalistico archeologico e a Palazzo Thiene sarà gratuito. L’ingresso è sempre gratuito anche al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Per accedere ai musei sarà sufficiente recarsi nelle rispettive sedi.

Al Museo Naturalistico Archeologico prosegue la mostra “Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon. Legno, territorio, archeologia”, per scoprire i villaggi preistorici del Lago di Fimon sulle tracce degli appassionati e degli studiosi che nel corso degli anni hanno recuperato ed esaminato centinaia di reperti. Nell’ambito della rassegna Vicenza e la montagna è allestita dal 4 ottobre la mostra “Uomo, Legno Montagna” con fotografie di Anna Aldighieri. Per entrambe le mostre ingresso gratuito domenica 30 ottobre, negli altri giorni è compreso nel biglietto per la visita del museo.

A Palazzo Thiene è stata aperta venerdì 21 ottobre la Galleria Nereo Quagliato che espone 39 opere dello sculture vicentino scomparso dieci anni fa, la gran parte donate da Armando Peressoni, mentre 9 fanno parte della collezione dei Musei civici. Inoltre, è stata esposta e riallestita la raccolta delle oselle veneziane.

Blocco del traffico – domenica di formazione ecologica

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà dalle 9 alle 13.30 nell’area all’interno delle mura storiche.

Elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazione – domenica di formazione ecologica

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Parcheggi

Oltre ai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli, sono aperti i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e parcheggio Verdi (ingresso e uscita esclusivamente da viale Ippodromo).

Chi può circolare

Sono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all’interno dell’area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); i residenti dell’area interessata al blocco che si devono recare all’obitorio dell’ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus); i veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (compresi i veicoli ibridi plug in che circolino in modalità elettrica).

Per altre particolari casistiche il direttore del servizio Ambiente, energia, territorio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell’ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.

L’autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile e deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

L’elenco completo delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.

Controlli e sanzioni

Durante la fascia oraria in cui è in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati da volontari della protezione civile e di altre organizzazioni convenzionate. Gli agenti della polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell’ordinanza. Chi ignora il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa di 87 euro. Gli obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

In caso di pioggia

Nel caso di evidenti condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate in particolare da pioggia persistente, il blocco della circolazione potrà subire una variazione, mentre la StrAVicenza si svolgerà ugualmente.