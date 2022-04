Domani parte Vinitaly, Zaia presente per il taglio del nastro

Si apre domani, a Veronafiere, Vinitaly, con la presenza del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il Governatore, domani, sarà in Fiera per intervenire alla cerimonia d’inaugurazione, prevista per le 11. Il taglio del nastro dello stand della Regione Veneto avverrà alle 12, con la presenza dello stesso Zaia e del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Stefano Patuanelli. Nel corso dei 4 giorni del Vinitaly, Zaia interverrà a numerosi appuntamenti di dibattito e approfondimento su vari temi del settore.